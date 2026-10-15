ÎCCJ câștigă definitiv procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților; miza – 5 miliarde de lei

Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Instanța supremă a respins joi recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor, fiind menținută decizia Curții de Apel București din 5 mai, prin care Executivul a fost obligat să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților.

Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei.

CAB a mai stabilit atunci că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.