IEA recunoaște că ar putea fi nevoie de investiții în noi proiecte de petrol și gaze

Investițiile în noi proiecte petroliere și gaziere s-ar putea dovedi indispensabile, a anunțat marți Agenția Internațională pentru Energie (IEA), în contextul în care administrația Donald Trump exercită presiuni pentru adoptarea unor previziuni mai puțin nefavorabile cu privire la combustibilii fosili, informează AFP.

Într-un raport bazat pe analiza datelor provenite de la 15.000 de zăcăminte de hidrocarburi, agenția cu sediul la Paris a constatat că scăderile de producție ale actualelor câmpuri petrolifere și gazifere, ca urmare a epuizării naturale a rezervelor, ‘s-au accelerat, cu implicații pentru piețe și securitatea energetică’.

Aproximativ 90% din investițiile actuale sunt utilizate pentru ‘compensarea pierderilor de producție ale zăcămintele existente’, a declarat directorul executiv al IEA, Fatih Birol, însă analiștii avertizează că aceste investiții nu sunt suficiente.

‘Acest lucru lasă un gol mare care ar trebui umplut de noi proiecte convenționale de petrol și gaze pentru a menține producția la nivelurile actuale’, a subliniat IEA, deși ‘cantitățile necesare ar putea fi reduse dacă cererea de petrol și gaze ar scădea’.

Această prognoză este remarcabilă pentru o agenție al cărei șef, în urmă cu doi ani, a anunțat că se așteaptă ca vârful cererii de combustibili fosili să fie atins în decursul unui deceniu, în contradicție cu previziunile industriei petrol și gaze.

De mai multe luni, IEA s-a confruntat cu critici acerbe din partea administrației Trump, care promovează o politică pro-petrol și împotriva energiilor regenerabile.

‘Vom face unul din două lucruri: vom reforma modul în care operează IEA sau ne vom retrage’, a declarat secretarul american pentru Energie, Chris Wright, într-un interviu acordat în iulie agenției Bloomberg, exprimându-și ‘preferința’ pentru ‘reformarea’ IEA.

În raportul său de marți, IEA estimează că investițiile în operațiunile de petrol și gaze ar urma să ajungă la aproximativ 570 de miliarde de dolari în 2025, ‘implicând o mică creștere a producției dacă această tendință persistă’. Cu toate acestea, ‘o scădere relativ mică a investițiilor (…) poate însemna diferența dintre creșterea ofertei (…) și o producție stabilă’, subliniază raportul.

‘Dezbaterea privind viitorul petrolului și gazelor tinde să se concentreze pe perspectivele cererii, acordându-se mult mai puțină atenție factorilor care țin de ofertă’, a declarat Christophe McGlade, șeful diviziei de aprovizionare cu energie din cadrul IEA.

Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.