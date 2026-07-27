Ilie Bolojan: Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, pe care o considerăm inacceptabilă

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, aprecieri pentru piloții și militarii implicați în doborârea dronelor și a condamnat ‘ferm’ încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, considerând-o ‘inacceptabilă’.

‘Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim. Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni. Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani’, a subliniat Bolojan pe Facebook.

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia, după cele doborâte vineri și sâmbătă.