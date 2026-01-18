Ilie Bolojan: Pentru România, cel mai important capitol de investiţie anul acesta este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Botoşani, după întâlnirea cu autorităţile locale şi economice ale judeţului, că cel mai important capitol de investiţie anul acesta pentru România este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Bolojan a spus că a mai discutat cu autorităţile judeţene despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” şi despre un posibil proiect de investiţii teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare. Potrivit premierului, discuţiile au vizat şi măsurile privind reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme legate de blocaje în administraţie.

„Am venit astăzi pentru a discuta cu colegii din administraţia locală şi cu domnul preşedinte despre problemele din administraţie, despre proiectele care ţin de judeţul Botoşani. Şi din acest punct de vedere am abordat atât proiectele mari care ţin de infrastructura conectivă a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi şi faptul că alaltăieri Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România, ce cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă, care vor rezolva problema conectării mari a acestei regiuni înspre Bucureşti, este un lucru foarte important”, a declarat, sâmbătă, la Botoşani, prim-ministrul Ilie Boloja.

Premierul a mai spus că discuţiile cu autorităţile locale şi judeţene su vizat şi planurile de extindere a infrastructurii mari, dar şi problemele care ţin de administraţie, respectiv aspecte care ţin de proiectele de investiţii, cele din Anghel Saligny şi cele din PNRR.

„Pentru România, cel mai important capitol de investiţie anul acesta este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, care trebuie finalizată absorţia până în luna august, în aşa fel încât, pe de o parte, să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate”, a subliniat şeful Executivului.

Bolojan a mai spus că, de asemenea, s-a discutat despre măsurile care au fost luate în ultima perioadă referitoare la reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme care ţin de blocaje în administraţie şi de măsuri prin care guvernul poate să susţină buna funcţionare a administraţiei.

„De asemenea, unul din aspectele discutate a fost un posibil proiect pentru viitoarea perioadă de finanţare, de susţinere, după modelul regiunii de sud-est, a unui proiect de investiţii teritoriale integrate, în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a avut, sâmbătă după-amaiză, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani, o întâlnire de lucru „esenţială” pentru mediul de afaceri din judeţ cu reprezentanţii a 50 de companii locale relevante.

Potrivit Camerei de Comerţ Botoşani, întâlnirea a debutat cu o prezentare succintă a premierului privind situaţia economică a României la începutul acestui an, acesta expunând constrângerile bugetare actuale şi direcţiile pe care Guvernul le va urma în 2026 pentru a menţine echilibrul macroeconomic.

„Partea cea mai consistentă a întâlnirii a fost sesiunea de interpelări. Discuţiile s-au axat pe problemele reale cu care se confruntă firmele din judeţ: de la predictibilitatea fiscală şi costul forţei de muncă, până la nevoia acută de infrastructură care să lege Botoşaniul de restul ţării şi de pieţele externe”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, la finalul întâlnirii, conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani i-a înmânat premierului Ilie Bolojan principalele doleanţe şi blocaje semnalate de oamenii de afaceri din judeţ, documentul conţinând propuneri concrete de modificare a unor normative care îngreunează activitatea economică locală.

„Rămânem parteneri de dialog şi vom monitoriza modul în care problemele ridicate astăzi îşi vor găsi rezolvarea la nivel guvernamental. Mulţumim celor 50 de companii prezente pentru implicare şi pentru modul profesionist în care au reprezentat interesele comunităţii de afaceri din Botoşani”, mai informează Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani.

La sosirea la sediul Primăriei Botoşani, premierul Ilie Bolojan a fost huduit de mai multe persoane, care i-au strigat: ”Demisia” şi ”Trădătorule”. Bolojan s-a întâlnit cu autorităţile locale şi cu oameni de afaceri din judeţ. Premierul era însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime.

Un eveniment similar a avut loc, vineri, şi în judeţul Iaşi, Ilie Bolojan fiind huiduit la intrarea în Palatul Culturii. Protestatarii i-au strigat ”Trădătorule”, la scurt timp după ce Bolojan a coborât din maşină. De asemenea, un bărbat i s-a adresat premierului, întrebându-l: ”Nu vă este ruşine?”.