Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a depus sâmbătă candidatura pentru un nou mandat la președinția formațiunii, care urmează să fie validat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică.

Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea ‘Modernizare cu Rădăcini’ și echipa de conducere propusă, respectiv:

Prim-vicepreședinte – Dan Motreanu

Secretar general – Robert Sighiartău

Vicepreședinți – Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga

Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat sâmbătă, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL.

Sursa citată menționează că aceasta este singura moțiune depusă.