Îmbătrânirea populației este ‘o bombă cu ceas’ pentru creșterea PIB-ului, avertizează BERD

Țările trebuie să acționeze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marți, transmite Reuters.

Raportul arată că îmbătrânirea populației a început deja să afecteze creșterea economică în unele state, dar și că în Europa emergentă, scăderea ponderii persoanelor în vârstă de muncă este proiectată să reducă creșterea anuală a PIB-ului pe cap de locuitor cu o medie de aproape 0,4 puncte procentuale pe an între 2024 și 2050.

‘Chiar și în prezent, demografia erodează creșterea nivelului de trai și va fi un impediment pentru creșterea PIB-ului în viitor’, a declarat economistul-șef al BERD, Beata Javorcik. Potrivit acesteia, fostele țări comuniste ‘îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți’, vârsta mediană ajungând la 37 de ani, într-un moment în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor este de 10.000 de dolari. Aceasta a reprezentat un sfert din suma înregistrată atunci când vârsta mediană a atins acest nivel în economiile avansate în anii ’90.

Raportul BERD a evidențiat o serie de factori care determină scăderea ratei natalității, de la schimbări ale normelor sociale până la reducerea câștigurilor femeilor după nașterea unui copil. Însă, deși aproape toate țările BERD au cel puțin unele stimulente pentru a crește rata natalității, Javorcik a declarat că aceste măsuri nu au produs o schimbare semnificativă și susținută în nicio țară. Migrația la nivelul necesar pentru a contracara scăderea nașterilor nu este acceptabilă din punct de vedere politic în majoritatea locurilor, se arată în raport, iar majoritatea cetățenilor sunt ‘ambivalenți’ când vine vorba de creșterea utilizării inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți productivitatea.

Principalul instrument, a spus Javorcik, ar fi ca persoanele să rămână mai mult timp în câmpul muncii, ceea ce ar necesita, de asemenea, o anumită recalificare și, eventual, modificări ale schemelor de pensii.

‘Ceea ce avem nevoie este să avem o conversație adultă cu alegătorii despre stadiul actual al lucrurilor, deoarece oamenii tind, de fapt, să subestimeze semnificația tendințelor demografice. Trebuie să informăm – în special – alegătorii mai tineri, deoarece ei sunt cei care vor purta povara schemelor de pensii de tip pay as-you-go (finanțate prin contribuțiile persoanelor active – n.r.)’, a subliniat Beata Javorcik.

Niciuna dintre măsurile care pot compensa scăderea ratelor natalității nu este populară din punct de vedere politic.

Însă raportul BERD a constatat că îmbătrânirea populației – și a liderilor – îngreunează situația, deoarece aceștia favorizează izolarea pensiilor și restricționarea migrației.

Într-o economie tipică la nivel global, liderul are acum 60 de ani, cu 19 ani mai mult decât vârsta medie a unei persoane adulte. Această diferență s-a mărit în autocrații la 26 de ani în 2023, față de 19 ani în 1960.

Cele mai noi state membre ale BERD, inclusiv națiuni tinere și în creștere, cum ar fi Nigeria, ar trebui să se concentreze pe facilitarea creșterii locurilor de muncă și a expansiunii sectorului privat, deoarece timpul trece, a transmis Javorcik.

‘Acest dividend demografic de care se pot bucura este trecător’, a apreciat Javorcik, subliniind scăderea ratelor natalității în alte părți ale Africii. ‘Așadar, există doar o fereastră de oportunitate, aceste țări trebuie să profite de acest lucru’, a mai spus Beata Javorcik.

BERD este o instituție financiară internațională care promovează dezvoltarea sectorului privat și a inițiativelor antreprenoriale în 36 de țări de pe trei continente. Acționariatul băncii este compus din 73 de țări, UE și BEI. Investițiile BERD au ca scop transformarea economiilor din regiunile de operare, astfel încât acestea să devină competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente și integrate.

BERD este un investitor instituțional de top în România, alocând până acum aproape 12 miliarde de euro în 569 de proiecte.