IMM România: Numărul de SRL-uri înființate a scăzut cu 7% în primul trimestru

Numărul societăților cu răspundere limitată (SRL) nou înființate în primul trimestru din 2026 a scăzut cu 7% față de perioada similară din 2025, în timp ce înmatriculările de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale și familiale au crescut cu 71%, pe fondul modificărilor fiscale și al reconfigurării mediului de afaceri, informează IMM România, care citează date ale Registrului Comerțului.

‘În anul 2026, modificările fiscale aplicabile de la începutul anului (scăderea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 de euro și creșterea impozitului pe dividende) au implicații profunde pentru mediul de afaceri, în care SRL-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei naționale prin ponderea importantă în numărul total de agenți economici. Datele statistice arată că numărul de societăți cu răspundere limitată nou înființate în primul trimestru din 2026 este în scădere față de perioada similară din anul anterior’, se menționează într-un comunicat remis AGERPRES.

În trimestrul I al anului 2026, evoluția numărului de entități juridice (societăți comerciale, PFA, întreprinderi individuale – II și întreprinderi familiale – IF) reflectă o perioadă de reorganizare a mediului de afaceri din România, determinată în principal de schimbările fiscale și de contextul economic general, menționează sursa citată.

‘Chiar dacă, per total, numărul de înmatriculări din primul trimestru din 2026 îl depășește pe cel din primul trimestru din 2025 cu 15%, înființarea societăților cu răspundere limitată (SRL) în primul trimestru din 2026 a scăzut cu 7% raportat la primul trimestru din 2025’, susțin reprezentanții IMM România.

Această evoluție reflectă impactul modificărilor legislative aplicabile din 2026, inclusiv ajustarea regimului microîntreprinderilor și creșterea impozitării dividendelor, care au determinat antreprenorii să caute soluții mai flexibile și mai avantajoase de înființare a noilor afaceri, se mai arată în document.

În același timp, se remarcă o creștere substanțială a formelor de organizare independente, precum persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF).

‘Numărul de PFA-uri înmatriculate în primul trimestru din 2026 a fost cu 71% mai mare decât în perioada similară din 2025, acestea devenind opțiuni tot mai atractive pentru desfășurarea activităților în domenii precum servicii profesionale, IT și consultanță, datorită flexibilității operaționale și a unei structuri fiscale adaptabile’, precizează IMM România.

Un fenomen important observat în primul trimestru al anului este creșterea numărului de radieri și suspendări, în special în rândul entităților cu activitate redusă sau inexistentă. Această dinamică sugerează un proces de consolidare a mediului de afaceri, prin eliminarea structurilor neperformante și orientarea către modele sustenabile.

Statisticile comunicate de Registrul Comerțului au stat la baza analizei evoluției numărului de firme, luând în calcul atât firmele înmatriculate, cât și pe cele suspendate, dizolvate și radiate în trimestrul I din 2026.

Analizând numărul total de înmatriculări și numărul total de suspendări, dizolvări și radieri pentru perioada ianuarie – martie 2026, se observă că, în luna ianuarie 2026, au fost înmatriculați 11.075 de agenți economici, iar 13.761 au fost suspendați, dizolvați și radiați, se mai arată în comunicat.

Totodată, în luna februarie 2026 au fost înmatriculați 13.139 de agenți economici, iar 13.258 au fost suspendați, dizolvați și radiați.

În luna martie 2026 au fost înmatriculați 14.429 de agenți economici, iar 15.609 au fost suspendați, dizolvați și radiați.

Se poate observa că, în trimestrul I din anul 2026, numărul de firme înmatriculate este mai mic decât numărul celor suspendate, dizolvate și radiate, de la lună la lună.

‘Totalul agenților economici înființați în primele trei luni ale anului 2026 a fost de 38.643 (din care 17.399 PFA-uri și 21.244 SRL-uri și SA-uri), iar numărul celor care au părăsit piața a fost de 42.628, rezultând o scădere de 3.985 de societăți, PFA. În perioada ianuarie – martie 2026, cele mai multe radieri au avut loc la firmele din sectoarele: comerț cu ridicata și cu amănuntul; transport și depozitare; alte activități de servicii; activități profesionale, științifice și tehnice’, se mai arată în document.

Conform sursei citate, analizând firmele care au fost dizolvate în trimestrul I din anul 2026, se observă că cele mai multe dizolvări au avut loc în București, în creștere cu 39,56% față de trimestrul I din 2025, iar în județele Cluj, Ilfov și Timiș s-a înregistrat, de asemenea, un număr ridicat de dizolvări.

‘Codurile CAEN cele mai afectate sunt: comerț cu ridicata și cu amănuntul; activități profesionale, științifice și tehnice; telecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale; transport și depozitare’, se mai arată în document.

IMM România atrage atenția că preferința antreprenorilor pentru PFA, ca formă de organizare a afacerii, este mai ușor de gestionat la înființare și implică costuri mai mici, dar, pe termen mediu și lung, limitările legale și tipul de răspundere aferent acestui mod de organizare se pot dovedi dezavantajoase.

‘Această tendință arată necesitatea măsurilor de sprijinire a societăților cu răspundere limitată, de la simplificarea înființării sau modificării statutelor, până la măsuri active din partea tuturor autorităților, prin oferirea de asistență și reducerea birocrației în relația cu instituțiile publice’, precizează reprezentanții organizației.