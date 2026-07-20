India a lansat cu succes prima sa rachetă orbitală dezvoltată de o companie privată

Compania indiană Skyroot Aerospace a lansat cu succes sâmbătă Vikram-1, prima rachetă orbitală dezvoltată integral de sectorul privat din India, un moment important în strategia ţării de a-şi extinde prezenţa pe piaţa globală a lansărilor comerciale în spaţiu, transmite Reuters.

Racheta a decolat de la Centrul Spaţial Satish Dhawan din Sriharikota în cadrul misiunii inaugurale ”Mission Aagaman”, transportând mai multe încărcături comerciale şi experimente destinate desfăşurării pe orbită.

La aproximativ 15 minute de la lansare, Vikram-1 a plasat cu succes încărcătura pe o orbită joasă a Pământului, la o altitudine de aproximativ 450 de kilometri.

Prin această reuşită, India devine a treia ţară din lume care demonstrează capacitatea de a realiza lansări orbitale prin intermediul unei companii private.

Skyroot Aerospace a anunţat că principalul obiectiv al zborului a fost validarea în condiţii reale a sistemelor de propulsie, navigaţie, ghidaj, control, telemetrie şi avionică, precum şi colectarea de date pentru viitoarele misiuni comerciale.

”Mission Aagaman este un succes deplin. Acesta este un zbor de test şi vor urma şi alte misiuni înainte de începerea operaţiunilor comerciale regulate”, a transmis compania.

Fondată în 2018, Skyroot Aerospace face parte din noul val de companii spaţiale apărute după liberalizarea sectorului spaţial indian şi a devenit, la începutul acestui an, prima companie spaţială din India evaluată la peste un miliard de dolari.

Racheta Vikram-1, cu o înălţime de aproximativ 22 de metri, poate transporta încărcături de până la 350 de kilograme pe orbită joasă. Vehiculul utilizează trei trepte cu combustibil solid şi un modul orbital alimentat cu combustibil lichid, echipat cu un motor realizat prin imprimare 3D, tehnologie utilizată în premieră în India pentru o astfel de misiune.

La bord se află sateliţi demonstrativi şi experimente aparţinând unor organizaţii din India şi din alte ţări.

Lansarea urmează succesului misiunii Vikram-S din 2022, primul zbor suborbital realizat de o companie privată indiană.

Guvernul de la New Delhi a deschis sectorul spaţial investiţiilor private în 2020, după decenii în care activităţile de lansare şi dezvoltare a sateliţilor au fost gestionate aproape exclusiv de Organizaţia Indiană pentru Cercetare Spaţială (ISRO).

Autorităţile indiene şi-au propus să majoreze valoarea economiei spaţiale a ţării de la aproximativ 8 miliarde de dolari în prezent la 44 de miliarde de dolari până în 2033, mizând pe dezvoltarea companiilor private pentru a concura cu actorii consacraţi din Statele Unite, Europa şi China.