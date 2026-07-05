Macron şi Modi, în ofensivă diplomatică pentru a atrage giganţii AI şi investiţii de sute de miliarde de dolari

Franţa şi India au intrat într-o competiţie intensă pentru a atrage investiţii în inteligenţa artificială, iar preşedinţii şi premierii celor două ţări se implică personal în negocieri cu şefii marilor companii din tehnologie. În timp ce Statele Unite şi China domină deja cursa globală a AI, alte economii încearcă să recupereze decalajul prin investiţii masive în centre de date, cloud şi producţia de cipuri, transmite CNBC.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a avut un rol direct în convingerea directorului general al SoftBank, Masayoshi Son, să investească zeci de miliarde de dolari în centre de date pentru inteligenţă artificială. Potrivit acestuia, Macron a purtat discuţii şi schimburi de mesaje personale cu liderul companiei japoneze şi a garantat accesul la o capacitate energetică mai mare decât cea planificată iniţial, profitând de avantajul Franţei, care produce o mare parte din electricitate prin energie nucleară.

În luna mai, SoftBank a anunţat un program de 75 de miliarde de euro pentru dezvoltarea a 5 gigawaţi de capacitate destinată centrelor de date AI în Franţa până în 2031, dintre care 3,1 gigawaţi vor fi construiţi de compania japoneză.

Macron a organizat şi un prânz de lucru în cadrul summitului G7 din iunie, la care au participat lideri mondiali şi directori ai celor mai importante companii de inteligenţă artificială, inclusiv Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind), precum şi reprezentanţi ai Mistral AI, Cohere, Synthesia şi Black Forest Labs.

Şi premierul indian Narendra Modi s-a implicat direct în atragerea investiţiilor. La summitul global dedicat inteligenţei artificiale organizat în februarie la New Delhi, acesta a transmis că ”India nu vede în AI un motiv de teamă, ci o oportunitate şi viitorul economiei”, invitând companiile să proiecteze şi să dezvolte tehnologii în India.

În ultimele luni, Modi s-a întâlnit cu directorii generali ai Amazon, Microsoft, Google şi Intel, obţinând angajamente importante de investiţii. Amazon a anunţat un program record de 48 de miliarde de dolari în India, dintre care 21 de miliarde vor fi direcţionate către infrastructură AI şi servicii cloud.

Anterior, Microsoft a lansat cea mai mare investiţie din Asia pentru dezvoltarea infrastructurii AI din India, iar Google a anunţat investiţii de 15 miliarde de dolari pentru construirea celui mai mare hub AI al companiei din afara Statelor Unite.

Guvernul indian oferă facilităţi fiscale pe termen lung pentru companiile care construiesc centre de date şi încurajează dezvoltarea industriei locale de semiconductori. În urma vizitei lui Modi în Olanda, compania olandeză ASML a acceptat să furnizeze echipamente de litografie pentru fabrica de cipuri construită de Tata Electronics, iar Intel şi-a exprimat intenţia de a cumpăra cipurile produse acolo.

India porneşte însă cu un handicap important. Ţara nu produce încă cipuri de ultimă generaţie şi nu dispune de un model fundamental de inteligenţă artificială comparabil cu cele dezvoltate în Statele Unite sau China, ceea ce o face dependentă de tehnologiile şi infrastructura furnizate de companii străine.

Atât Franţa, cât şi India încearcă astfel să îşi consolideze suveranitatea tehnologică şi să devină destinaţii majore pentru investiţiile în inteligenţă artificială, într-un moment în care competiţia globală pentru dezvoltarea acestei industrii se intensifică.