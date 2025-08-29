Indicele ROBOR la trei luni a scăzut vineri la 6,57% pe an

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, la 6,57% pe an, de la 6,60% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres. Nivelul de 6,60% a fost atins pe 5 august 2025, când a scăzut de la 6,61 %, iar de atunci acest indice a stagnat.

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an. Pe 7 mai, ultima zi în care a fost sub 7%, era de 6,47% pe an. Apoi, pe 8 mai, a urcat la 7,25%. Sub nivelul de 7% a revenit după aproape două luni, pe 4 iulie 2025.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,72% pe an, de la 6,73% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 6,89%, de la 6,90% pe an în data de 28 august 2025.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.