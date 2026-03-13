INS: Câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.518 lei, în ianuarie 2026

Câștigul salarial mediu net a fost 5.518 lei în luna ianuarie 2026, în scădere cu 396 lei (-6,7%) față de luna decembrie 2025, iar câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.220 lei, cu 648 lei (-6,6%) mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2025, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (12.801 lei) și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11.167 lei), iar cele mai mici în alte activități de servicii (2.871 lei) și în activități de asistență socială, fără cazare (2.948 lei).

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,6%.

Potrivit datelor INS, indicele câștigului salarial real a fost 94,5% în luna ianuarie 2026 față de luna ianuarie 2025 și de 92,5% față de luna decembrie 2025.

Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 236,6%, cu 19,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în decembrie 2025.

”În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației”, notează INS.

În luna ianuarie 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2025, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev. 3 s-au înregistrat astfel: între 21,5% și 29,5% în activități juridice și de contabilitate, telecomunicații, intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, alte activități extractive, extracția petrolului brut și a gazelor naturale; între 13% și 17% în fabricarea altor mijloace de transport, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, pescuitul și acvacultura, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, tranzacții imobiliare, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activități de închiriere și leasing, colectarea și epurarea apelor uzate, captarea, tratarea și distribuția apei, activități asociative diverse; între 10,0% și 12,5% în cercetare-dezvoltare, activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, lucrări de geniu civil, tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, activități sportive, recreative și distractive, fabricarea produselor din tutun, alte activități de servicii.

Potrivit INS, creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

În ceea ce privește cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează: între 7% și 10,5% în alte activități profesionale, științifice și tehnice, activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică; între 1,0% și 3,0% în transporturi aeriene, extracția cărbunelui superior și inferior, activități veterinare, activități de investigații și protecție, hoteluri și alte facilități de cazare.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare scăderi ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administrația publică (-1,8%), respectiv în învățământ (-0,2%). În sănătate și asistență socială, câștigului salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,8%).