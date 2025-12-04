INS: Costul orar al forței de muncă a crescut în trimestrul III cu 6,06%

Costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 6,06% în trimestrul III din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar față de trimestrul anterior a fost mai mic cu 0,82%, informează, joi, Institutul Național de Statistică (INS).

INS menționează că în trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în intermedieri financiare și asigurări (-12,92%), tranzacții imobiliare (-7,57%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-4,46%), informații și comunicații (-4,26%), transport și depozitare (-4,17%), respectiv în administrație publică (-4,11%).

Potrivit statisticii, singura creștere a costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a regăsit în învățământ (29,25%), ca urmare a vacanței școlare și, în consecință, a diminuării timpului efectiv lucrat.

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a scăzut cu 0,80%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,18%.

Față de același trimestru al anului precedent, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Conform datelor INS, cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în construcții (15,35%), activități profesionale, științifice și tehnice (11,21%), industria prelucrătoare (9,53%), respectiv în alte activități de servicii (9,31%).

Comparativ cu trimestrul III 2024, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut doar în învățământ (-4,39%) și administrație publică (-1,23%).

Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a crescut în trimestrul III 2025 cu

6,06%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 6,18%.