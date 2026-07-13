INS: Energia electrică, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie

Energia electrică (+59,97%), chiriile (+43,29%) și motorina (+28,16%) au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie, comparativ cu aceeași lună din 2025, în timp ce cartofii (-14,47%), fructele proaspete (-9,48%) și mălaiul (-5,49%) s-au ieftinit cel mai mult, potrivit unei analize publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

‘În iunie 2026 inflația anuală scade ușor și atinge pragul de 10,4%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,42%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se tot la servicii, 13,67%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,75%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 19,9%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,13%. Prețurile din grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 9,44%’, se arată în analiza INS.

Potrivit sursei citate, creșteri semnificative se constată și la la pâine, 8,19%, și la carnea de vită cu 11,95%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,73%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,18%, iar cel al vinului cu 6,60%.

Alte majorări importante ale tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,73%), la ulei (5,92%), la citrice (4,45%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,83%.

Există și reduceri de preț în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofi (-14,47%), fasole boabe și alte leguminoase (-2,87%), făină (-4,20%), mălai (-5,49%) și unt, care și-a diminuat tariful cu doar 0,16%. Fructele proaspete sunt și ele în scădere de preț (-9,48%).

‘Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iunie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 59,97%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, și anume la benzină, cu 22,74%, și la motorină, cu 28,16%. Energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,76%, detergenții cu 9,41%, tutunul și țigările cu 6,81%. Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în iunie cu 4,30%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,96%. În perioada iunie 2026 – iunie 2025, prețul gazelor a crescut cu 4,70%’, se menționează în analiză.

În categoria serviciilor, potrivit analizei, cele mai mari creșteri de prețuri în iunie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,29%, urmate tarifele la apă, canal și salubritate cu 16,10%, reparații auto cu 14,58%, igienă și cosmetică, cu 14,24%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,55%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,69%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,94%, iar cel rutier cu 13,06%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior, la perioadă, cu 7,31%, însă s-au majorat cu 2,7% comparativ cu luna mai 2026. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în iunie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,27%.