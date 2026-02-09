INS: Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,6 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 129,35 miliarde euro

Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,607 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 129,35 miliarde euro, comparativ cu anul 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

”În anul 2025, exporturile FOB au însumat 96,607 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 129,35 miliarde euro. În anul 2025, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2025 a fost de 32,743 miliarde euro, mai mic cu 673 milioane euro (-2%) decât cel înregistrat în anul 2024”, arată datele INS.

În luna decembrie 2025, exporturile FOB au însumat 7,196 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 9,883 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,687 miliarde euro. Faţă de luna decembrie 2024, exporturile din luna decembrie 2025 au crescut cu 9,4%, iar importurile au scăzut cu 0,4%.

În anul 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (26,6% la export şi 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 68,913 miliarde euro la expedieri şi de 93,243 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 27,693 miliarde euro la exporturi şi de 36,106 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.