Declin de 5% al acţiunilor Nvidia, în pofida rezultatelor peste aşteptări

Nvidia a înregistrat joi o scădere de 5% a acţiunilor, pe fondul îngrijorărilor investitorilor legate de sustenabilitatea creşterii infrastructurii de inteligenţă artificială, deşi compania a raportat rezultate financiare peste estimări, transmite CNBC.

Veniturile pentru trimestrul al patrulea fiscal au atins 68,13 miliarde de dolari, depăşind prognoza analiştilor de 66,21 miliarde. Totalul veniturilor a crescut cu 73% faţă de anul precedent, iar estimările pentru trimestrul următor au fost, de asemenea, peste aşteptări.

Potrivit managerilor de fonduri citaţi de CNBC, dezbaterea s-a mutat dinspre rezultatele imediate către întrebări legate de sustenabilitatea investiţiilor masive în AI, monetizarea acestora şi riscurile privind fluxurile de numerar.

Gigantul a raportat venituri record din segmentul de centre de date, de 62,3 miliarde de dolari, reprezentând 91% din vânzări, peste estimările StreetAccount.

Pentru trimestrul fiscal următor, Nvidia anticipează venituri de 78 de miliarde de dolari, plus sau minus 2%, cu mult peste aşteptările analiştilor, de 72,6 miliarde.