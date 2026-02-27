Bolojan se arată încrezător în capacitatea companiilor româneşti de a accesa finanţări în cadrul programului EastInvest: ”Cu siguranţă România va depune proiecte care sunt fezabile

Premierul Ilie Bolojan se arată încrezător în capacitatea companiilor româneşti de a accesa finanţări în cadrul programului EastInvest, platforma dedicată statelor Uniunii Europene care au graniţă cu Rusia, Belarus şi Ucraina.

”În ceea ce priveşte programul EstInvest, va fi într-o primă etapă o linie de creditare, înţeleg, de aproximativ 20 de miliarde pentru aceste regiuni (…) asta înseamnă nu doar fondurile, înseamnă şi dobânzile reduse, pentru că băncile europene vin cu rating-ul lor, deci cu capitalul lor de încredere, mult mai bun decât al nostru, trebuie să recunoaştem asta. Asta înseamnă că pe lângă aceste proiecte, noi putem să venim cu mix de fonduri, care să mobilizeze mai multe fonduri”, a explicat Ilie Bolojan, joi după-amiază, într-o conferinţă de presă susţinut la Bruxelles.

Premierul anunţă că va susţine ca fondurile care se alocă pentru mediul privat să fie evaluate de bănci.

”Asta înseamnă că te duci cu un proiect la o bancă, îţi iei pentru el un credit, iar dacă banca îl consideră acel proiect fezabil şi îţi dă creditul, înseamnă că ai putea să beneficiezi de o cofinanţare din fonduri europene. Pentru că întotdeauna cred că atunci când o bancă îţi face o evaluare de specialitate a unui proiect, îţi o va face mult mai calificată şi poate şi mai obiectiv decât o echipă de funcţionari, oricât ar fi de dedicaţi, dar care nu au nici expertiza în piaţă şi nici datele ca să evalueze fezabilitatea unor proiecte. În felul acesta, putem mobiliza fonduri europene, putem mobiliza credite care vin prin entităţile bancare şi putem mobiliza fonduri naţionale sau finanţările pe care trebuie să le asigură aceste companii”, a mai explicat Ilie Bolojan.

Premierul subliniază că este important pentru mediul de afaceri din România şi din statele de la graniţa estică a Uniunii Europene să poată accesa credite în condiţii avantajoase, în aşa fel încât să dezvolte afaceri şi să creeze locuri de muncă, Bolojan fiind de părere că ”aceasta este soluţia certă pentru a recupera întârzierile pe care le-au aceste regiuni, pentru a face aceste zone mai prospere”.

În ceea ce priveşte faptul că filosofia programului EastInvest este ”primul venit, primul servit” primul ministru se arată încrezător că România poate accesa bani în cadrul acestui proiect.

”Cu siguranţă România va depune proiecte care sunt fezabile. Avem companii private importante în aceste zone, avem antreprenori care au dovedit în aceşti ani că şi în condiţii care nu sunt favorabile, au reuşit să-şi dezvolte afaceri, să-şi consolideze afaceri şi sunt convins că o parte din aceste sume vor fi accesate de companii din România”, susţine Bolojan.

Comisia Europeană a lansat, recent, iniţiativa EastInvest, menită să faciliteze accesul la sprijin financiar pentru statele membre ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina.

Iniţiativa, denumută ”Facilitatea EastInvest”, are rolul de a ajuta aceste regiuni să facă faţă provocărilor cu care se confruntă în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi va pune la dispoziţie o platformă de finanţare dedicată regiunilor estice ale UE. Platforma reuneşte Banca Europeană de Investiţii (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Nordică de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi băncile naţionale de promovare din cele nouă state membre în cauză: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria.

”Aceasta va facilita accesul promotorilor de proiecte privaţi şi publici din regiunile estice ale UE la împrumuturi şi sprijin consultativ pentru a-şi stimula economiile, a dezvolta comerţul şi a spori securitatea. Cele patru instituţii financiare participante estimează că facilitatea va oferi cel puţin 28 de miliarde de euro în investiţii private şi publice în aceste regiuni. Crearea unei platforme dedicate va permite o mai bună coordonare între investitorii relevanţi, asigurând o complementaritate şi sinergii ridicate ale intervenţiilor lor în regiunile de frontieră estică. EastInvest va servi, de asemenea, la coordonarea sprijinului în materie de împrumuturi şi consultanţă, inclusiv către autorităţile publice locale, în regiunile de frontieră estică. Aceasta va aborda nevoile de investiţii identificate în strategiile de dezvoltare ale regiunilor de la graniţa cu Rusia, Belarus şi Ucraina prin sprijin specific acordat prin împrumuturi de către instituţiile participante”, a transmis Comisia Europeană înainte de lansarea iniţiativei.