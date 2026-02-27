„Green Connectivity”: România își propune să devină hub regional al energiei regenerabile

Tranziția energetică a României intră într-o nouă etapă de dezbatere strategică odată cu organizarea conferinței naționale Income Corporate „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, de marți, 3 martie 2026, ora 9:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN – THE MARK, Clădirea Turn (Calea Griviței nr. 84–98, etaj 2), București.

Evenimentul, organizat de Antena 3 SA, aduce în prim-plan una dintre cele mai importante teme pentru economia românească: transformarea țării într-un pol regional al energiei regenerabile, prin investiții în rețele inteligente, modernizarea cadrului de reglementare și integrarea reală în piața energetică europeană.

Conferința va reuni reprezentanți ai autorităților, investitori, dezvoltatori, operatori de rețea, experți și lideri din industrie, într-un dialog dedicat provocărilor majore ale sectorului: utilizarea terenurilor agricole pentru proiecte regenerabile, racordarea la rețea și reforma mecanismului de alocare a capacității, modernizarea infrastructurii și integrarea noilor pachete europene privind rețelele energetice.

Pe agenda dezbaterilor se află și teme esențiale pentru atractivitatea investițională a României: concurența pentru capital, investițiile străine în sectorul regenerabil, dezvoltarea contractelor bilaterale de tip PPA, funcționarea sistemului de Garanții de Origine, precum și necesitatea unor scheme de sprijin predictibile, inclusiv contractele pentru diferență (CfD).

Un capitol important va fi dedicat energiei eoliene offshore în Marea Neagră, dar și provocărilor administrative și logistice care pot întârzia proiectele – de la blocaje în avizare până la infrastructura necesară transportului agabaritic. De asemenea, discuțiile vor viza forța de muncă specializată în domeniile solar, eolian onshore și offshore, precum și integrarea eficientă a pieței și funcționarea stabilă a sistemului energetic național.

Ne propunem sa creăm un cadru de dialog real între decidenți și mediul de afaceri și să contribuim la conturarea unei viziuni coerente pentru 2030, 2040 și 2050, într-un moment în care energia regenerabilă devine un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României.

Speakeri și participanți:

Bogdan-Gruia Ivan Ministrul Energiei

Florin-Ionuț Barbu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ștefăniță Munteanu Președinte Directorat Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.

George Sergiu NICULESCU Președintele Autoritorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

Liviu Gavrila Vicepresedinte RWEA

Andrei Manea – Director Executiv RPIA

Cristian Todea, Deputy CEO Nova Power & Gas

Bogdan Chirițoiu Președintele Consiliului Concurenței

Mădălin Borș Vicepreședintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaților

István-Loránt ANTAL, Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României

Conferința face parte din platforma de comunicare Income Magazine Corporate, iar postul TV Antena 3 CNN va prelua live tronsoane ale dezbaterii. Evenimentul va fi transmis integral pe antena3.ro, jurnalul.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook ale Antenei 3 CNN și Jurnalul. Accesul la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.