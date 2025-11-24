INS: Numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,1% în anul 2024. Numărul mediu de salariați s-a redus cu 2%

Numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,1% în anul 2024 comparativ cu 2023, la 693.447 unități, în timp ce numărul mediu de salariați s-a redus cu 2%, la 4,154 milioane persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate luni.

Mai mult de jumătate dintre companii, respectiv 53,3% (369.633), au avut ca activitate principală Servicii de piață iar 26,1% (181.020) activau în comerț. La sfârșitul anului trecut, sectorul construcții însuma 80.006 companii (11,5%) iar în industrie erau 62.789 întreprinderi, respectiv 9,1% din totalul întreprinderilor din domeniul economic (industrie, construcții, comerț și servicii de piață).

Companiile din sectorul Servicii de piață au deținut cea mai mare pondere în ceea ce privește numărul mediu de salariați (39,5%), urmate de cele din industrie (28,7%). Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 19 salariați, în timp ce în servicii a fost de circa 4 salariați.

În ceea ce privește cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deținută de întreprinderile cu activitate principală de comerț (39,7%), întreprinderile din construcții deținând doar 8,9% din totalul cifrei de afaceri.

Valoarea adăugată brută a fost obținută în 2024, în proporție de 38,4%, în servicii de piață, 29,1% în industrie, 20,6% în comerț și 11,9% în construcții.

Structura investițiilor brute în cadrul sectoarelor de activitate economică se prezintă astfel: servicii de piață 38,2%, industrie 30,3%, construcții 18,8% și comerț comerț 12,7%.

Rezultatul brut al exercițiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru sectoare de activitate economică, serviciile de piață și industria înregistrând 62,6% din valoarea rezultatului brut, precizează INS.