INS: Volumul lucrărilor de construcții, în creștere cu 11,7% în primele patru luni din 2026

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele patru luni, ca serie brută, cu 11,7%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,3%, față de perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), transmise joi AGERPRES.

Astfel, în perioada menționată, avansul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a fost generat de lucrările de construcții noi (+13,8%), lucrările de întreținere și reparații curente (+12,2%) și la lucrările de reparații capitale (+1,9%).

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la construcțiile inginerești (+14,4%), clădirile rezidențiale (+12,7%) și la clădirile nerezidențiale (+5,7%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată, astfel: lucrările de construcții noi (+12,9%), lucrările de întreținere și reparații curente (+10,2%) și lucrările de reparații capitale (+1,5%).

Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (+12,8%), construcțiile inginerești (+10,2%) și la clădirile nerezidențiale (+5,7%).

În aprilie 2026 comparativ cu luna martie a acestui an, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie brută, cu 14%, creștere evidențiată la lucrările de reparații capitale (+17,3%), lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%) și la lucrările de construcții noi (+12,6%).

Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri astfel: clădirile rezidențiale (+15,8%), lucrările de construcții inginerești (+13,9%) și la clădirile nerezidențiale (+12,9%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,2%, creșterea fiind evidențiată la lucrările de construcții noi (+13,4%), lucrările de reparații capitale (+12,9%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+6,3%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+12,8%), construcțiile inginerești (+12,2%) și la clădirile rezidențiale (+8,6%).

În aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 20,7%.

Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de construcții noi (+24,4%), lucrările de întreținere și reparații curente (+21,2%) și la lucrările de reparații capitale (+3,9%).

Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la construcțiile inginerești (+27,5%), clădirile nerezidențiale (+17%) și la clădirile rezidențiale (+8,8%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 20,3%.

Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat astfel: lucrările de construcții noi (+28%), lucrările de întreținere și reparații curente (+19,8%) și la lucrările de reparații capitale (+5,9%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la construcțiile inginerești (+26,0%), clădirile nerezidențiale (+21,1%) și la clădirile rezidențiale (+10,8%).