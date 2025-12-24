Italia amendează Ryanair cu peste 255 mil. € cu privire la abuz de poziţie dominantă

Autoritatea italiană a concurenţei anunţă marţi că a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro, cu privire la abuz de poziţie dominantă – prin împiedicarea accesului agenţiilor de voiaj la serviciile sale, relatează AFP.

Ryanair a denunţat într-un cominicat o ”decizie absurdă şi nefondată” şi a anunţat că vrea să facă apel.

Compania aeriană irlandeză ”a pus în aplicare o strategie abuzivă” vizând să îngreuneze asocierea zborurilor Ryanair cu alte servicii ale agenţiilor de voiaj, începând din aprilie 2023 şi până cel puţin în aprilie 2025, a anunţat într-un comunicat Autoritatea italiană a concurenţei (AGCM).

Această strategie ”viza să blocheze, să împiedice sau să îngreuneze, chiar să scumpească (economic şi tehnic) cumpărarea de zboruri Ryanair pe site-ul ryanair.com prin agenţiile de voiaj”, fie ”în combinaţie cu zboruri ale altor companii, fie cu alte servicii de voiaj şi asigurări”, precizează Antitrustul.

”Aceste practici au compromis capacitatea agenţiilor de a cumpăra zboruri Ryanair şi de a le combina cu zboruri ale altor companii şi/sau servicii de voiaj suplimentare, reducând astfel concurenţa directă şi indirectă între agenţii”, potrivit jandarmului italian al concurenţei.

”Ryanair se bate de ani de zile în favoarea transparenţei preţurilor, iar acordurile noastre aprobate cu agenţiile de voiaj online (…) sunt în mod evident şi favorabile consumatorilor”, se apără în acest comunicat CEO-ul Michael O’Leary.

În 2019, Ryanair a fost amendată cu trei milioane de euro în Italia, cu privire la politica plătirii bagajului de cabină, o amendă anulată până la urmă de către un tribunal administrativ.