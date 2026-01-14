Italia cere ArcelorMittal despăgubiri de peste 8 miliarde de dolari

Administratorii oțelăriei Acciaierie d’Italia (ADI) numiți de statul italian cer despăgubiri de șapte miliarde de euro (8,17 miliarde de dolari) de la fostul ei proprietar, ArcelorMittal, a anunțat publicația Financial Times (FT), transmite Reuters.

În condițiile în care Guvernul de la Roma caută un nou cumpărător pentru oțelărie, ADI (cunoscută anterior ca Ilva) a dat în judecată ArcelorMittal pentru presupusă proastă gestionare a oțelăriei, a precizat FT, citând plângerea depusă luna aceasta la un Tribunal din Milano.

În decembrie, ministrul Industriei, Adolfo Urso, a anunțat că oficialii ADO vor cere daune de cinci miliarde de euro de la ArcelorMittal. Executivul a preluat la începutul lui 2024 administrarea oțelăriei.

‘Investigația financiară detaliată efectuată de oficiali a arătat că dezechilibrele financiare ale companiei sunt rezultatul unei strategii deliberate și precise, efectuate în timp, menită să transfere în mod sistematic și unilateral resursele financiare de la Ilva la firma mamă’, se arată în plângerea analizată de FT.

Reprezentanții ArcelorMittal și ai Ministerului Economiei din Italia nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informația.

În septembrie 2025, reprezentanții oțelăriei au anunțat că au primit 10 oferte pentru ADI, dar doar doi licitatori, un consorțiu format din Baku Steel și Azerbaidjan Investment Company, precum și grupul Jindal Steel International din India, sunt interesați de achiziționarea tuturor activelor companiei.

ADI, care are dificultăți să-și mențină producția, pe fondul creșterii prețurilor energiei și al cererii slabe, este o preocupare majoră pentru premierul italian Giorgia Meloni, deoarece închiderea unității ar avea efecte majore în lanț asupra industriei țării .