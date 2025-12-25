Italia impune Meta măsuri care permit apariţia altor chatbot-uri pe WhatsApp

Autoritatea italiană pentru concurenţă a anunţat, miercuri, într-un comunicat, că a solicitat gigantului american Meta, compania-mamă a WhatsApp, dar şi a Facebook şi Instagram, „suspendarea condiţiilor care exclud chatbot-urile AI concurente de WhatsApp”, conform AFP.

Meta a integrat în serviciul său de mesagerie WhatsApp propriul agent de inteligenţă artificială (AI), Meta AI, şi a adoptat în octombrie anul trecut noi condiţii contractuale în „WhatsApp Business Solution Terms” pentru ceilalţi operatori din acest sector.

Aceste condiţii, care urmau să intre definitiv în vigoare până la 15 ianuarie 2026, „exclud complet de pe platforma WhatsApp companiile concurente ale Meta AI”, potrivit autorităţii italiene.

Autoritatea italiană pentru concurenţă consideră că acest „comportament al Meta pare a fi abuziv, deoarece poate limita” concurenţa în acest domeniu, provocând astfel „prejudicii consumatorilor”.

Din aceste motive, Autoritatea a cerut ca Meta să suspende imediat condiţiile contractuale ale WhatsApp Business Solution Terms, pentru a păstra accesul la platforma WhatsApp al chatbot-urilor AI concurente ale Meta AI.