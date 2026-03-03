Ivan: Ofertele la gaze, cu până la 23% peste plafon; zona reglementată continuă după 31 martie

Ofertele din piața gazelor naturale pentru consumatorii casnici au fost cu 18-23% peste nivelul plafonat de 0,31 lei/kWh, motiv pentru care zona reglementată va fi menținută și după 31 martie, pentru a evita o creștere bruscă a prețurilor, a declarat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la o conferință de specialitate.

La 31 martie 2026 urma să expire mecanismul actual de plafonare a prețurilor la gaze naturale.

Ministrul Energiei a fost întrebat, în cadrul evenimentului, dacă perioada post intervenție poate fi transformată într-un moment de maturizare și de creștere a pieței energiei.

‘Este evident că acolo trebuie să tindem, iar tendința inițială, inclusiv pentru data de 31 martie, în cazul gazelor naturale, a fost aceeași – și anume de a avea o piață suficient de matură, în așa fel încât să nu ajungem la intervenții din partea statului. Tranzităm o perioadă extrem de complicată, în care, din punct de vedere al inflației și al deficitului bugetar, ne aflăm într-un context sensibil social, politic și economic. Clipa în care am avut oferte în piață și cu 18%, și cu 20%, și cu 23% mai mari decât prețul de 0,31 lei/kWh a făcut evident faptul că nu doar Ministerul Energiei, ci și întregul Guvern și Banca Națională au simțit nevoia de a găsi o metodă, împreună cu piața, prin care să nu fie distorsionat prea mult mecanismul de piață liberă și să ne asigurăm că avem o protecție și a puterii de cumpărare – și așa erodată în ultima perioadă – și a consumatorilor casnici din piață’, a menționat ministrul Energiei, la Romanian Energy Market Conference, organizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

El a subliniat că, în cazul consumatorului industrial, nu există probleme, în condițiile în care există contracte bilaterale definite iar prețul este sub cel plafonat de 0,37 lei.

Totodată, el a precizat că există un act normativ aflat în transparență decizională, care va fi adoptat cel târziu săptămâna viitoare.

‘Dorința inițială pe care am avut-o, așa cum știu și operatorii din piață, a fost aceea de a merge 100% pe o formă de liberalizare totală. În momentul de față avem o zonă reglementată și vom avea o zonă reglementată. Avem un act normativ aflat în transparență decizională, care va fi adoptat cel mai probabil săptămâna viitoare, dacă nu chiar în această săptămână, pentru a avea o oarecare predictibilitate pentru etapa post 31 martie, tocmai pentru a ne asigura că nu avem un spike (vârf, n.r.) al prețului la consumatorul casnic final’, a mai spus Bogdan Ivan.

În ceea ce privește evoluția pieței gazelor după 31 martie, ministrul Energiei a subliniat necesitatea unui dialog extins cu toți actorii implicați, pentru stabilirea unui cadru predictibil și echilibrat.

‘Din punct de vedere al pieței, ceea ce doresc, împreună cu reprezentanții structurilor patronale, care sunt în dialog cu reprezentanți ai mediului academic și cu specialiștii în domeniu, este să avem o consultare clară, începând cu etapa post 31 martie, încă de acum, pentru a ne asigura, împreună cu reglementatorul, că există condiții corecte, pe modelul statelor din vestul Europei, în care nimeni nu poate să suspecteze că suntem în contradicție cu principiile de acolo și că, în momentul de față, sunt principii care nu se pot adapta României, să ne asigurăm că avem condiții optime, că avem un preț corect la consumatorul final și să închidem odată acest diferend al discuțiilor și declarațiilor dintre diferiți stakeholderi’, a mai spus ministrul.

Totodată, Bogdan Ivan a arătat că își dorește un dialog constructiv și o decizie bazată pe consultare, care să permită revenirea la mecanisme de piață funcționale în perioada următoare.

‘Eu asta îmi doresc, dar, în același timp, sunt obligat ca atunci când situația o cere și, de această dată, din nefericire a cerut-o, într-un context extrem de sensibil din punct de vedere politic și economic, să intervenim într-o formă în care cred că vom putea, în anul care urmează, să reglăm total mecanismele de piață, pentru că nu există premisa ca și anul viitor să existe aceleași condiții ca și cele de astăzi. Ideea este foarte clară, cea pe care vreau să o transmit: dialog constructiv, decizie luată în baza consultării și a discuțiilor intersectoriale și o abordare prin care ne uităm la echilibrul economic și social care are de suferit în această perioadă’, a adăugat ministrul.