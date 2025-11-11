Jianu: Vom avea un proiect pentru dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene

IMM România va întări mai mult colaborarea cu instituțiile europene, astfel încât Romania să aibă ‘o voce mai puternică’ la nivel european în ceea ce privește politicile de coeziune, dar și alte politici din care, de multe ori, vocea României lipsește, a declarat, luni, președintele IMM România, Florin Jianu.

‘Pentru 2026 aș vrea să menționez două proiecte majore: România este printre primele șapte state membre implicată într-un proiect de construcție a unei fabrici de inteligență artificială, IMM România fiind parte din acest proiect. Vom avea un proiect care va avea drept țintă dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene. Vom întări mai mult colaborarea cu ceea ce înseamnă Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Economic Social European, toate instituțiile europene pentru că noi credem că România trebuie să aibă o voce mai puternică la nivel european și în ceea ce înseamnă politicile de coeziune și în ceea ce înseamnă semestru european sau toate celelalte politici care vin de nivel european și din care, de multe ori, vocea României lipsește’, a spus Florin Jianu, la ‘Topul Național al Firmelor Private din România’, organizat de IMM România.

Pe de altă parte, el a menționat că dimineață a fost la adunarea generală a Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, iar colegii săi i-au solicitat să facă un apel către politicieni pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul din acest an, să fie găsite soluții de stimulare a IMM-urilor și să se elimine impozitul minim pe cifra de afaceri, deoarece afectează întreprinderile mici și mijlocii.

‘Dimineață am fost la adunarea generală a Asociației distribuitorilor de bunuri și colegii mei mi-au solicitat să fac un apel către politicieni, spunând așa, îi citez: haideți să lăsăm salariul minim pe economie așa cum este în acest an pentru că va fi extrem de dificil să îl creștem; haideți să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum și alte țări o fac; haideți să renunțăm la acea prostie care este impozitul minim pe cifra de afaceri sau să găsim o formulă aplicabilă, pentru că afectează de fapt întreprinderile mici și mijlocii. Vă promit că, în 2026, vom avea o voce mult mai fermă decât în acest an’, a adăugat Florin Jianu.

Potrivit acestuia, pentru ‘Topul Național al Firmelor Private din România’ din acest an au fost analizate aproape 900.000 de firme care au depus bilanțul pentru anul 2024, dintre care 600.000 de firme au realizat profit.

‘Avem aproximativ 200 de premii de acordat în această seară. Performanțele despre care vorbim sunt cele realizate în 2024 pentru că datele bilanțiere se referă la anul 2024. Dacă vorbim de anul 2025, vorbim într-adevăr de reziliență, nu neapărat de investiții, vorbim de modificări fiscale care au impactat mediul de afaceri, vorbim de supraviețuire. A fost un an memorabil. Pentru acest top 2025 am analizat 895.693 de firme care au depus bilanțul pentru anul 2024, dintre care 600.000 de firme au realizat profit. Topul Național al Firmelor organizat de IMM România este cel mai vechi top din România. A ajuns la cea de-a 63 ediție. Avem patru categorii de premii. Sunt clasamentele naționale pe productivitate, pentru cei care au realizat profit brut, după cifra de afaceri și după performanța globală’, a mai spus președintele IMM România.

El a subliniat că, dintre firmele care au depus bilanț, 99,73% sunt întreprinderi mici și mijlocii.

‘Cifra totală a companiilor din România a fost de 2.469 de miliarde lei (aproximativ 494 de miliarde de euro) cu un profit cumulat de 48 miliarde euro, IMM-urile realizând un profit dublu față de companiile din categoria ‘companii mari’. Pentru topul 2025 avem o componență în sala extrem de valoroasă, deoarece companiile din această sală au o cifră de afaceri cumulată de 2,3 miliarde euro, cu un profit de aproximativ 200 milioane și care angajează 14.500 de oameni’, a adăugat Jianu.