Jucătorii din domeniul imobiliar pariază pe centrele de date pentru a contracara criza

Piața clădirilor de birouri este în criză, dar inteligența artificială este în plină expansiune, atrăgând jucătorii din sectorul imobiliar dornici să cucerească o parte din imensa plăcintă a construcției de centre de date, transmite AFP.
Un prim val de construcție de centre de date a avut loc pentru stocarea online a datelor (cloud), dar, odată cu ascensiunea inteligenței artificiale (AI), nevoile globale sunt prognozate să urce cu cel puțin 160% până în 2030, potrivit băncii americane Goldman Sachs.
În mod tradițional, companiile din sectorul digital ar fi cele care ar construi centrele de date necesare pentru a antrena și opera modelele de AI.
Cu toate acestea, după criza sanitară și odată cu creșterea cererii, ”sosesc jucători imobiliari, în principal dezvoltatori de active industriale sau logistice”, a explicat pentru AFP Seraphin Bravard, director la firma de consultanță imobiliară CBRE.
Și există din ce în ce mai mulți dezvoltatori imobiliari care se interesează de centrele de date. Motivul este acela că există puncte comune între depozite sau fabrici și centrele de date: trebuie să cumperi terenuri conectate la rute de comunicare fizice și digitale, să negociezi o autorizație de construire cu consiliul local și, cel mai important, să-ți asiguri alimentarea cu energie electrică.
”Este o configurație complexă pe care suntem capabili să o gestionăm. Centrele de date reprezintă o piață uriașă în care dorim să ocupăm o poziție semnificativă”, dă asigurări Alain Taravella, președintele dezvoltatorului imobiliar francez Altarea.
Dezvoltatorul Altarea a semnat un parteneriat cu Vantage, o companie americană de infrastructură digitală, pentru a dezvolta un campus de centre de date lângă Bordeaux (vestul Franței), pentru care a fost semnat un contract de conectare la energie electrică de 400 de megawați.
”Jucătorii din domeniul imobiliar sunt interesați să găsească noi zone de creștere” pe o piață afectată de ratele ridicate de neocupare în clădirile de birouri și de ratele dobânzilor care au crescut din 2022, subliniază Nicolas Boffi, directorul târgului internațional imobiliar MIPIM. La MIPIM 2025, ”centrele de date au fost elefantul din cameră. Toată lumea a vrut să afle mai multe, dar nu a existat o conferință dedicată”, a spus Boffi, la deschiderea primului summit al centrelor de date, lansat marți la MIPIM din Cannes (sud-estul Franței). Și a fost un succes răsunător.
”Însă, în același timp, centrele de date ridică o mulțime de întrebări foarte tehnice”, notează Nicolas Boffi, care a dorit să fie discutate și problemele legate de învechire, integrare urbană, utilizare a terenurilor și impact asupra mediului.
”Tehnologiile de inteligență artificială evoluează într-un ritm uluitor, iar centrele de date pot deveni învechite mult mai repede decât alte active imobiliare”, a avertizat Christian Goldsmith, specialist în centre de date la grupul olandez de inginerie și consultanță Arcadis.
”Centrele de date livrate astăzi au fost lansate acum câțiva ani, cu specificații adaptate cloudului și nu inteligenței artificiale. Abia din 2028 ar trebui să vedem proiecte de inteligență artificială livrate”, a adăugat Seraphin Bravard.
Un alt risc este legat de cursa pentru inteligența artificială în rândul giganților tehnologici.
”Nu știm dacă toate companiile care există în prezent vor supraviețui”, notează Icade, filiala imobiliară a Caisse des Depots. Compania a decis să dezvolte centre de date exclusiv pentru cloud computing și nu pentru inteligență artificială. ”Ne dorim cele mai rezistente active posibile”, susține Icade.
În ceea ce privește impactul asupra mediului, acesta va fi cu siguranță negativ. Agenția Franceză pentru Mediu și Management al Energiei (Ademe) estimează că este probabil ca, între 2024 și 2035, consumul de energie electrică al centrelor de date din Franța să crească de 3,7 ori, odată cu adoptarea inteligenței artificiale. La aceasta se adaugă și nevoile tot mai mari de apă pentru răcirea serverelor.
În Irlanda, centrele de date consumă o cincime din energia electrică a țării, ceea ce a determinat autoritățile de la Dublin să înăsprească reglementările privind alocarea autorizațiilor pentru înființarea acestora.