Kelemen Hunor: La următoarea ședință de guvern se va adopta o OUG prin care taxele locale vor fi revizuite

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că la următoarea ședință a Guvernului va fi adoptată o Ordonanță de urgență prin care taxele locale vor fi revizuite pentru toți cetățenii. El a precizat că propunerea îi aparține și că a reușit, în ședința de luni, să convingă coaliția și pe premierul Ilie Bolojan.

Răspunzând unei întrebări la RFI, liderul UDMR a afirmat că ”protestele din secuime n-au nicio legătură cu alegerile din Ungaria, au legătură cu nemulțumirile oamenilor și nemulțumirile legitime legate de situația noastră economică actuală”.

”Sunt permanent unii care speculează și vor să speculeze această chestiune și se bucură dacă noi suntem slăbiți în România. (…) În ceea ce privește aceste proteste, noi ce am făcut? Am ascultat oamenii, am înțeles care este nemulțumirea oamenilor și vineri la ședința de guvern se va adopta o Ordonanță de urgență prin care taxele locale vor fi revizuite pentru fiecare cetățean, nu numai pentru cei din secuime, într-adevăr primul semnal a venit de acolo. Suprataxarea în cazul mașinilor, sigur că trebuie rezolvată, va fi rezolvată. În cazul clădirilor, era o nemulțumire, mai ales pentru acei oameni care trăiesc în clădiri construite în anii 60-70, clădiri mai vechi de 50 de ani, dar impozitul este la fel ca și în cazul clădirilor care au fost construite în ultima perioadă. Se va rezolva. Deci pentru clădirile care au peste 50 de ani va fi un discount de 15% din impozit și pentru clădirile vechi de 100 de ani un discount de 25%. Și în cazul persoanelor cu dizabilități iarăși vor fi niște reduceri de taxe extrem de importante. Deci asta am făcut. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu și după aceea pe toată coaliția. Și ieri am ajuns la această înțelegere”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, ”orice reducere este importantă și semnalul este important”. Kelemen Hunor a criticat și unele calcule fiscale.

”Au fost și calcule eronate din punctul meu de vedere, fiindcă la mașinile hibrid nu trebuia să sară foarte, foarte mult, fiindcă noi pe de o parte spunem că trebuie să reducem, se poate în zona de poluare, pe partea cealaltă taxez pe cei care merg în această direcție. Și mai e ceva: au fost foarte, foarte multe scutiri în anii trecuți și aceste scutiri când au fost scoase, mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, sigur că taxa a fost mai mare. De aceea, această reducere, din ceea ce pot să vă spun în acest moment, este un semnal important că acest guvern, și coaliția în primul rând, că această decizie a fost în coaliție și guvernul va aplica, a primit semnalul din societate. (…) Nu poți să ceri cadou din partea cetățenilor când tu, statul român, nu oferi aproape nimic, nu oferi servicii bune și ai îndatorat bugetul statului. Acum, indiferent cine a fost în guvern în 2024 sau în 2023, după rotativă. Deci, în politică, trebuie să simți unde este limita suportabilității”, a adăugat liderul UDMR.

Coaliția de guvernare a decis luni adoptarea în ședința de Guvern a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor.

Una dintre măsuri vizează o cotă de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani.

Astfel, Coaliția a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:

* Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – va fi de 25%;

* Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – va fi de 15%.

De asemenea, Coaliția a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat.

”Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice. Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja”, se mai spune în comunicat.