Kelemen Hunor (UDMR): Săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica și încep negocierile

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că, cel mai probabil, săptămâna viitoare actualul guvern va pica, ceea ce nu este bine pentru țară.

El a adăugat că, odată cu moțiunea de cenzură depusă, s-a intrat ”pe altă stradă, pe care trebuie să mergi până la capăt”.

”În momentul în care moțiunea este depusă, cale de întoarcere nu există. Sigur, trebuie să vedem și votul, dar dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci, săptămâna viitoare, și cei care au semnat și cei cei care vor să susțină vin și votează moțiunea de cenzură, atunci săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica și încep negocierile. Dar nu cred că este ceva bun pentru țară”, a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament.

Întrebat dacă vede posibil un guvern PSD – AUR, el a răspuns: ”Știți, dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos guvernul, probabil că acea majoritate, teoretic cel puțin, rămâne valabilă, fiindcă de ce dai jos guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate? Trebuie să vedem, nu vreau să speculez eu”.

Cât privește o coaliție cu PSD, Kelemen Hunor a declarat că ”este posibil, dar va fi greu de realizat, mai ales că între PSD și PNL lucrurile nu merg bine”.

”În acest moment, suntem într-o coaliție și avem o singură dorință, dacă se poate: această coaliție de azi să meargă mai departe. (…) Nu va pleca Ilie Bolojan. Dacă pică guvernul printr-o moțiune de cenzură, da, dar altfel de ce să plece?”, a punctat liderul UDMR.

În opinia sa, conflictul nu mai poate fi mediat ”pe ultima sută de metri, fiindcă ei au anunțat o moțiune de cenzură”.

”În momentul în care moțiunea de cenzură este depusă, am intrat pe o altă stradă, pe care trebuie să mergi până la capăt. (…) Când încep discuțiile după, dacă pică guvernul, dacă trecem moțiunea de cenzură, când încep discuțiile atunci vom putea ști care este pasul următor sau ce se coagulează. Președintele are o singură obligațiune constituțională – dacă un partid are majoritate absolută în Parlament, acel partid sau, mă rog, candidatul acelui partid trebuie însărcinat cu formarea Guvernului -, dar alte obligații nu există decât discuții, discuții și căutarea unui premier care are capacitatea de a forma un guvern, o majoritate. Mai mult nu pot să vă spun în acest moment, fiindcă suntem în faza în care s-a anunțat o moțiune de cenzură semnată de PSD și AUR și am înțeles că vor semna și ceilalți parlamentari care nu sunt nici în AUR nici în PSD, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să așteptăm și votul. PSD a anunțat că retrage prefecții și secretarii de stat, înseamnă că pentru ei orice posibilitate de a discuta în formatul de până săptămâna trecută a dispărut”, a completat el.

De asemenea, întrebat dacă s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, Kelemen Hunor a susținut: ”Teoretic da. Și știți vorba aceea, ce se poate teoretic se poate și practic”.