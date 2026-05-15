Memorandum pentru măriri salariale și alte măsuri pentru 47 de operatori economici ai autorităților locale, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, pentru 47 de operatori economici, unele măsuri privind creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, precum și creșterea numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială aferente, ca urmare a dezvoltării activității acestora.

Potrivit unui comunicat al Executivului, cei 47 de operatori economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale din 22 de județe își desfășoară activitatea în următoarele domenii: apă-canal (29 de companii), salubritate (4 companii), transport (10 companii), la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi (Cluj și Iași) și Baza de tratament Ocna Mureș.

Prin măsurile luate se asigură personalul necesar pentru continuarea activității și a serviciilor publice.

‘Impactul măsurilor luate este de 168,7 milioane lei, respectiv:83,1 milioane lei reprezintă majorări salariale în limita maximă a indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 (43 operatori, 49,3% din total); 66,4 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente celor 1.241 de posturi vacante care vor fi ocupate (33 operatori, 39,4% din total); 18,3 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente posturilor nou-înființate (11,2% din total) în cuantum de 376’, se arată în comunicat.

Cheltuielile aferente măsurilor propuse urmează să fie reflectate în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în condițiile legii, cu respectarea cadrului aplicabil privind disciplina financiară și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precizează sursa citată.