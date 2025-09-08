LAPAR acuză Guvernul că ignoră problemele agriculturii și o împinge spre dezastru

Creșterea exagerată a tarifelor la energia electrică, începând cu data de 1 iulie, pune o presiune foarte mare asupra agriculturii și industriei alimentare, două sectoare vitale pentru dezvoltarea economică a României, reclamă Liga Asociației Producătorilor Agricoli. “Din păcate, în 2024 aceste sectoare au înregistrat un deficit comercial de 4,8 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 50% față de anul precedent (3,2 miliarde de euro în 2023), ceea ce arată că ele produc în pierdere pentru bugetul de stat”, arată asociația întru-un comunicat transmis redacției.

LAPAR susține că în timp ce prețul de vânzare al recoltelor agricole stagnează de câțiva ani, prețurile inputurilor au explodat ( semințe, fertilizatori, utilaje agricole, mâna de lucru etc). Guvernul actual, ca și celelalte, de altfel, nu are un plan pentru a sprijini sectorul agricol care vin după câțiva ani de secetă care a provocat pierderi mari. Mulți fermieri și-au vândut fermele sau au intrat in insolventa, multe ferme sunt executate de creditori. “Doritori să cumpere terenurile agricole sunt foarte mulți, mai ales fondurile de investiții al căror unic scop este să-l vândă mai departe în profit și, în niciun caz, să dezvolte afaceri în agricultură. România riscă să piardă astfel control a peste 50% din suprafața agricolă a țării. Este un semnal de alarmă care ar trebui să dea de gândit celor care astăzi conduc țara”, semnalează producătorii agricoli.

Creșterea exagerată a tarifelor la energie, scoate din piață fermierii care ar dori să-și păstreze recoltele în silozuri în așteptarea unor prețuri mai bune. Costul însilozării, care are o componentă de cost legată de energia electrică importantă, este exagerat de mare, așa că singura opțiune este vânzarea recoltei imediat chiar din lan.

“Anul acesta ministrul Agriculturii se laudă cu o producție record de cereale, peste 14 milioane de tone. Cea mai mare din ultimii ani, dar asta nu înseamnă că fermierii români vor câștiga. Prețul tonei de grâu atinge cote minime istorice din cauza supraproducției de grau la nivel global. Acum au venit și raportările de producție și din emisfera nordică unde avem supraproducție. De asemenea, avem supraproducție și în Rusia și Germania. România se află în trend ca producție, dar costurile de la înființarea culturii și până la recoltare au crescut cu circa 20% la noi, în condițiile în care în toată lumea, inclusiv și în Europa prețurile de productie au scazut”, se mai arată în comunicatul citat.

Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România: “Facem de ani de zile apeluri la Guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria să discute și să implementeze cu experți, cu asociațiile producătorilor agricoli un program pe termen lung, mediu și scurt care să scoată agricultura si economia românească din criză. Astăzi se plătesc subvenții, dar rezultatul este zero pentru că nimeni nu este interesat să vadă ce produc aceste subvenții. Din 9,7 milioane de hectare, cât reprezintă teritoriul arabil al țării, 4,7 milioane de hectare sunt nefiscalizate. Proprietarii acestor terenuri se află, practic, în afara consultanței pe care ar trebui să o primească de la MADR, APIA, institutele de cercetare, Agenția Națională Fitosanitară etc. Și atunci, ne mai mirăm că agricultura românească este una neperformantă? Să mai spunem că industria chimică a României nu mai există. Petrochimia e în aceeași situație. Și lucrurile stau la fel în toate sectoarele legate de agricultură, de la producătorii de utilaje la cei de semințe. În această situație, totul este cumpărat de la alții, la prețurile dictate de ei. Producția se duce către aceleași entități, dar, evident, la prețurile dictate de ele. În acest context, nu mai putem decât să constatăm că agricultura României a devenit un sector captiv, care depinde de alții. Scumpirea exagerată a energiei electrice, cresterea taxelor si impozitelor, cresterea salariilor (pentru a stimula consumul)fara a exista un raport legat de productivitatea muncii nu este decât încă un brânci dat agriculturii si economiei românești de către cei care conduc România”.