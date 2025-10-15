Lipsa datelor statistice americane, un motiv de îngrijorare pentru factorii de decizie din întreaga lume

Închiderea Guvernului SUA, care a oprit publicarea de date statistice oficiale, ar putea începe să provoace dificultăți factorilor de decizie din Japonia și din alte țări, unde informațiile despre evoluția celei mai mari economii din lume influențează perspectivele pentru propriile monede, performanțe comerciale și inflație, transmite Reuters.
Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în America nu rămâne în America, iar oficialii la nivel mondial spun că lipsa de informații ar putea complica sarcina lor de elaborare a politicilor și ar putea crește riscul unei greșeli într-un moment în care țările se adaptează deja la eforturile administrației Trump de a remodela comerțul global.
‘Este o problemă serioasă. Sperăm că acest lucru se va rezolva curând’, a declarat guvernatorul Băncii Centrale a Japoniei, Kazuo Ueda, într-o conferință de presă din 3 octombrie, discutând despre obstacolele cu care se confruntă BOJ în a decide când să reia majorările ratelor dobânzilor.
Un decident japonez a mers chiar mai departe. ‘Este o glumă. Powell (președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, n.r.) continuă să spună că politica Fed depinde de date, dar nu există date pe care să ne bazăm’, a declarat oficialul, care a dorit să își păstreze anonimatul.
Catherine Mann, membru în comitetul de politică monetară de la Banca Angliei, a declarat că semnele de întrebare cu privire la datele statistice din SUA, controversa privind independența Fed și alte probleme nu se regăsesc la fel de direct în dezbaterea politică a Băncii Angliei precum schimbările din politica comercială, de exemplu, care afectează direct lucruri precum prețurile și perspectivele exporturilor. Cu toate acestea, schimbările de politică care ar putea degrada poziția dolarului sau eroda independența Fed ‘sunt lucruri pe care le avem în minte, dar nu sunt în prim-plan’, a spus Mann.
Lideri financiari și economici din întreaga lume s-au strâns la Washington săptămâna aceasta pentru reuniunile de toamnă ale Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional și o mare parte din întâlniri va fi consumată, probabil, cu discuțiile despre planurile președintelui american Donald Trump pentru lume, performanța sa în funcție de până acum și, acum, oprirea bruscă a informațiilor oficiale despre o economie de 30 de trilioane de dolari care reprezintă aproximativ un sfert din producția mondială.
Închiderea Guvernului american s-ar putea încheia oricând, iar fluxul de date s-ar putea relua. Dar episodul este totuși simptomatic pentru un set mai profund de probleme legate de guvernarea SUA și fiabilitatea datelor, inclusiv eforturile lui Trump de a câștiga o nouă influență asupra Rezervei Federale și demiterea șefului Biroului de Statistică a Muncii, pentru că acesta era furios din cauza unui raport privind locurile de muncă pe care FMI l-a menționat printre ‘riscurile negative’ cu care se confruntă lumea în acest moment.
‘Intensificarea presiunii politice asupra instituțiilor ar putea eroda încrederea publică câștigată cu greu în capacitatea acestora de a-și îndeplini mandatele. Presiunile asupra instituțiilor tehnocrate însărcinate cu colectarea și diseminarea datelor ar putea, de asemenea, eroda încrederea publicului și a piețelor în statisticile din surse oficiale, complicând semnificativ sarcinile băncilor centrale și ale factorilor de decizie în luarea deciziilor politice… De asemenea, crește probabilitatea unor erori politice dacă interferența politică duce la compromiterea calității, fiabilității și actualității datelor’, se arată în raportul World Economic Outlook, publicat marți de FMI.
Dacă reuniunile de primăvară ale FMI și Băncii Mondiale s-au concentrat exclusiv pe incertitudinea generată de planurile lui Trump de majorare a tarifelor și de creștere a protecționismului, atenția este acum concentrată asupra modului în care companiile, țările și consumatorii fac față noii realități. Răspuns scurt: nu atât de rău pe cât se aștepta când Trump a preluat mandatul, cel puțin până în septembrie, dar încă se adaptează, conform actualizării WEO a FMI, care a constatat ‘un impact semnificativ, deși nu masiv, al schimbării politicilor asupra perspectivelor economice’.
Dar acum, cu o gaură majoră în fluxul de date care acoperă aproximativ un sfert din producția economică globală, perspectivele vor deveni tot mai neclare, cu cât durează mai mult închiderea.
‘Cu siguranță, există încă o cantitate mare de informații disponibile, iar factorii de decizie politică depun eforturi substanțiale pentru a colecta microdate și dovezi anecdotice. Dar cum să pui cap la cap cel mai bine lucrurile și, important, cum vor reacționa piețele la astfel de știri, sunt necunoscute critice. Pe măsură ce timpul trece, riscul de eroare crește iar incertitudinile se amplifică’, a declarat despre SUA Robert Kahn, director macroeconomic global la Eurasia Group.