Turcia, Grecia, Albania și Muntenegru au fost cele mai căutate destinații pentru vacanțele de vară, în timp ce Mexic, Republica Dominicană și Vietnam au înregistrat cele mai multe rezervări în sezonul exotic al Paralela45. În topul circuitelor s-au aflat China, Coreea de Sud, Statele Unite și programele europene în Franța, Germania, Portugalia.

Campania “Cele mai bune oferte ale anului”, desfășurată timp de o săptămână online, în agențiile proprii Paralela45, în cele partenere și francizate din întreaga țară, dar și la Târgul de Turism al României, la care Paralela45 a participat după o absență de patru ani, a adus o creștere considerabilă a numărului de rezervări și a volumului de turiști față de edițiile anterioare.

Rezervarea cu cea mai mare valoare, de 15.000 de euro, a fost pentru patru persoane, în circuitul „Thailanda Exotică”. La polul opus, cea mai mică sumă achitată a fost de 79 de euro, pentru cazarea în Grecia a unei turiste care a câștigat un bilet de avion la Roata Norocului organizată la standul Paralela45.

Campania a inclus reduceri și beneficii pentru toate categoriile de produse din portofoliu, printre care: 400 de euro reducere/rezervare pentru orice destinație exotică, la rezervarea unei vacanțe de vară; 200 de euro reducere/rezervare pentru vacanțele de vară 2027 după rezervarea unei vacanțe exotice; 200 de euro reducere pentru primul copil, în funcție de destinație și de data rezervării unei vacanțe de vară; o excursie gratuită pentru sejururile în Antalya, Heraklion, Chania, Rhodos, Corfu, Kos, Zakynthos, Lesbos și Samos; reduceri de până la 150 de euro pentru toate circuitele charter și non-charter.

Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45: Ne-am bucurat să vedem atât de mulți oameni la standul nostru de la Romexpo, dar și online și în agenții, în toate zilele târgului. Campania a avut reduceri și beneficii pentru fiecare tip de călător, iar rezultatele au fost mult peste așteptările noastre. Au fost și momente care ne-au rămas în minte, cum este cel al doamnei care a câștigat un bilet de avion la Roata Norocului și și-a rezervat vacanța pe loc, deși era în trecere cu o prietenă care își căuta o vacanță. Pentru noi, astfel de povești arată cel mai bine ce înseamnă un târg reușit, adică oameni care pleacă de la noi cu vacanța de anul viitor deja planificată.

Interes crescut pentru serviciile flexiGO și freezeGO

Pe lângă destinații, turiștii au manifestat un interes ridicat pentru serviciile suplimentare flexiGO și freezeGO, care oferă mai multă flexibilitate și predictibilitate în planificarea vacanțelor. Fiecare costă în mod obișnuit 39 de euro și au fost oferite unul gratuit și al doilea cu o reducere de 50% pentru toate pachetele din vara 2027.

flexiGO le permite turiștilor să își modifice planurile de călătorie fără a pierde suma achitată, putând anula o rezervare fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, transformând suma plătită într-un voucher de călătorie utilizabil pentru o altă rezervare din același sezon. freezeGO le oferă siguranța că prețul pachetului rezervat rămâne neschimbat până la plecare, în ciuda majorării prețurilor carburanților ori a fluctuațiilor cursului valutar.

Mexicul, printre favoritele vacanțelor exotice

Mexicul s-a numărat printre destinațiile preferate, alături de Republica Dominicană și Vietnam. Sezonul de exotice al Paralela45, care a debutat pe 19 noiembrie cu zborul direct spre Puerto Plata, Republica Dominicană, urmat de primul zbor spre Vietnam, pe 20 noiembrie, include sejururi, circuite și varianta 7+7, circuit urmat de un sejur. Vacanțele în Mexic încep din 4 februarie. În campania de oferte speciale, Paralela45 a oferit zbor gratuit pentru un copil cu vârsta între 2 și 12 ani, pentru fiecare familie.

Dawid Manicki, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45: Românii nu amână decizia de vacanță și sunt tot mai curajoși în alegeri. Exoticele au avut o cerere foarte mare la acest târg, iar Mexicul, o destinație pe care o cunosc foarte bine după anii petrecuți acolo, a fost printre favorite. Vedem același apetit pentru circuite în Asia și America, iar pentru vara 2027 Albania și Muntenegru, pentru care organizăm curse charter de vară, încep să stea alături de clasicele Turcia și Grecia.

Paralela45 își extinde prezența în centrele comerciale

Rezultatele campaniei de oferte speciale și beneficii pentru vacanțe susțin și strategia de dezvoltare a rețelei fizice Paralela45. La final de noiembrie, compania deschide două noi agenții în București, în centrele comerciale Sun Plaza și Mega Mall, urmând ca în decembrie să inaugureze o agenție în Constanța Shopping City.

Extinderea face parte din planul de dezvoltare națională demarat în decembrie 2025, care vizează prezența Paralela45 în centre comerciale importante din țară pentru facilitarea accesului clienților la consultanță în spațiile comerciale în care clienții își petrec o parte importantă a timpului. 12 agenții în centre comerciale au fost deschise în ultimele 12 luni în centre comerciale din București, Ploiești, Craiova, Timișoara, Brașov, Oradea.

Extinderea rețelei reprezintă una dintre direcțiile de dezvoltare ale companiei, în contextul fuziunii cu Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți turoperatori din Europa Centrală și de Est, finalizată în mai 2025. În același timp, strategia include și dezvoltarea echipei: Paralela45 își propune creșterea numărului de consultanți de travel cu 120% în următorii trei ani, printr-un proces susținut de recrutare la nivel național. În ultimul an, compania a înregistrat o creștere de 22% a numărului de angajați și estimează o creștere de peste 25% până la finalul anului 2026.

În prezent, rețeaua companiei numără 48 de agenții proprii și francizate, majoritatea cu amplasament stradal, aflate în 30 de orașe din România, și o echipă de aproximativ 180 de consultanți de travel.