Lucrările de construcții în UE au crescut ușor în luna mai

Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă în Uniunea Europeană și zona euro, în luna mai 2026, arată datele publicate, luni, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcții au crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,3% în UE în luna mai 2026, comparativ cu luna aprilie 2026. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Austria (3,3%), Țările de Jos (2%) și Franța (1,3%). La polul opus, cele mai importante scăderi ale lucrărilor de construcții au fost înregistrate în Ungaria (minus 6,4%), Spania (minus 2,8%) și Slovenia (minus 1,9%).

În ritm anual, luna mai 2026 față de luna mai 2025, lucrările de construcții au crescut cu 1,2% în zona euro și cu 1,8% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia (19,2%), Slovacia (10%) și Finlanda (9,4%). Scăderi au fost înregistrate în Spania (minus 10%), Ungaria (minus 6,7%) și Franța (minus 0,7%).

Eurostat nu a publicat luni date referitoare la evoluția lucrărilor de construcții în România. Institutul Național de Statistică va da publicității datele privind volumul lucrărilor de construcții în luna mai în data de 22 iulie.