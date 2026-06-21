Ludovic Orban: Noua linie a PNL mă reprezintă. Am discutat de principiu cu Ilie Bolojan despre o fuziune

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminică, înaintea Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal, că noua orientare politică a formațiunii liberale îl reprezintă și a anunțat că ar exista discuții de principiu pentru o fuziune între cele două partide.

‘Președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la congres. Astăzi sunt prezent, după 5 ani, în sfârșit, la un congres al PNL, deocamdată în calitate de invitat, dar ca un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul Partidului Național Liberal. În perioada următoare, vom purta negocieri în acest sens. Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bolojan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, cât și din partea PNL’, a afirmat Orban.

El a precizat că, după alegerea noilor organisme de conducere ale PNL, va fi necesar un mandat de negociere pentru un protocol de fuziune, care ulterior să fie validat de forurile statutare ale ambelor formațiuni.

‘Noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă și sunt convins că pot să pun și eu umărul, alături de colegii mei, la construcția serioasă a unui partid liberal’, a subliniat Ludovic Orban.

Referitor la tensiunile interne din PNL, Orban a catalogat situația drept o clarificare necesară, mai degrabă decât o scindare.

‘Această situație n-aș califica-o ca o scindare, ci ca o clarificare în partid. Cei care iubesc PSD-ul, cei care au pus la cale, împreună cu forțe exterioare PNL – respectiv PSD și Instituția Prezidențială -, planuri de capturare sau de preluare ostilă a partidului nu vor mai putea face parte din PNL’, a adăugat liderul Forța Dreptei.

Întrebat despre criticile unor lideri liberali care susțin că PNL riscă să devină o anexă a altor formațiuni politice, precum USR, Orban a respins aceste afirmații, calificându-le drept ‘fabulații’.

‘PNL este un partid de sine stătător, cu o personalitate distinctă, un partid liberal-conservator care are propriul destin’, a conchis Ludovic Orban.