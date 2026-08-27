Manole spune că proiectul privind salarizarea elaborat de el nu a fost ținut la sertar: Era la Ilie Bolojan de pe 24 aprilie

Deputatul PSD Florin Manole a declarat joi că proiectul legii salarizării elaborat de el în perioada în care era ministru al Muncii nu a fost ‘ținut la sertar’, ci se afla la premierul Ilie Bolojan încă din 24 aprilie. El a susținut că documentul fusese transmis, în aceeași zi, și vicepremierilor, ministrului Finanțelor și ministrului Fondurilor Europene.

‘Nicio evaluare a vreunei legi sau a vreunei reforme, indiferent care ar fi ea, nu se poate face nici de către guvern, nici de către agenții de rating, nici de partenerii internaționali, fără a se ține cont în mod clar de pacea socială, de interesele cetățenilor români care lucrează în sistemul public, de drepturile și de interesele lor. Vreau să vă prezint o serie de documente oficiale pe care timp de 3 luni le-am păstrat pentru că am vrut să fiu constructiv, pentru că nu am vrut să cresc tensiunea, pentru că am avut obraz, dar nu se poate să asiști și să nu răspunzi minciunilor și tuturor dezinformărilor care au avut loc. Legea pe care am lăsat-o nu era în niciun sertar. Era la Ilie Bolojan de pe 24 aprilie ora 11:25, la fel cum era tot din acel moment la toți vicepremierii, la ministrul de Finanțe și la ministrul Fondurilor Europene. De ce atunci? Pentru că atunci am agreat cu premierul Bolojan să trimit acel text către toată lumea, pentru ca în săptămâna următoare să existe o discuție politică la nivelul vicepremierilor pentru un acord care să preceadă consultările publice cu sindicate și cu ministere. Am respectat acel termen’, a spus Manole la Palatul Parlamentului.

Deputatul PSD a precizat că, din cauza ‘conjuncturii politice’ de la acel moment, discuția cu vicepremierii programată pentru săptămâna următoare nu a mai avut loc.

Florin Manole a contestat și afirmațiile potrivit cărora PSD ar fi introdus amendamente ‘populiste’ care au dus la creșterea impactului bugetar al proiectului legii salarizării.

‘Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a postat și el însă o altă opinie despre acest subiect, și anume că el a dus impactul la 12 miliarde. Cu certitudine, unul dintre ei minte cu nerușinare. Iar acesta este Ilie Bolojan. De aceea îl provoc public, ca astăzi, mâine, de urgență, să prezinte opiniei publice care sunt acele amendamente pe care PSD le-a făcut de la prima variantă publică a legii care a fost cu un impact de 8 miliarde, până la a doua variantă publică a legii cu un impact de 12 miliarde, acele propunere ale PSD care au crescut impactul. Ele nu există’, a menționat Manole.

Deputatul PSD a mai spus că Guvernul Bolojan este de vină pentru pierderea banilor din PNRR.

‘În ultimele două comunicări ale Guvernului, pe care Ministerul Muncii încă nu le-a făcut publice, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Nu există nici o comunicare a Comisiei Europene către guvernul Bolojan care să spună că un anumit draft al proiectului dintre cele pe care Guvernul Bolojan le-a lăsat ar îndeplini jalonul. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un sistem contestat de către toți lucrătorii din sistemul public, de la educație până la ordine publică și de la cultură până la sănătate’, a subliniat Manole.