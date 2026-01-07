Meta amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA şi a limitărilor de producţie

Meta Platforms a anunţat marţi că va amâna extinderea internaţională a ochelarilor săi inteligenţi Ray-Ban Meta Display, invocând o combinaţie de cerere foarte puternică în Statele Unite şi constrângeri de ofertă, transmite Reuters.

Grupul care deţine Facebook plănuia să lanseze ochelarii de realitate augmentată în Marea Britanie, Franţa, Italia şi Canada la începutul acestui an, după succesul înregistrat de versiunile anterioare. Decizia a fost însă revizuită, Meta precizând că va acorda prioritate onorării comenzilor din SUA, în timp ce îşi reevaluează strategia pentru disponibilitatea internaţională.

”De la lansarea din toamna trecută, am văzut un interes copleşitor, iar ca urmare listele de aşteptare se extind acum până în 2026”, a transmis compania într-o postare pe blog, descriind produsul drept „primul de acest fel”, cu stocuri extrem de limitate.

Ochelarii Ray-Ban Meta, dezvoltaţi în parteneriat cu EssilorLuxottica prin brandul Ray-Ban, permit utilizatorilor să facă fotografii, să transmită conţinut live şi să interacţioneze cu un asistent bazat pe inteligenţă artificială.

Grupul de optică a declarat încă din octombrie că accelerează capacitatea de producţie pentru divizia sa de ochelari inteligenţi, pe fondul cererii în creştere.

Tot la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, Meta a prezentat noi funcţionalităţi pentru ochelari şi pentru dispozitivul său Meta Neural Band, purtat la încheietura mâinii.

Printre noutăţi se numără o funcţie de tip teleprompter, care le permite utilizatorilor să citească notiţe şi să deruleze textul folosind brăţara, precum şi extinderea funcţiei de navigaţie pietonală în patru oraşe noi din SUA: Denver, Las Vegas, Portland şi Salt Lake City, ajungând astfel la un total de 32 de oraşe.

Amânarea lansării globale subliniază atât succesul comercial timpuriu al produsului, cât şi provocările logistice cu care se confruntă Meta în extinderea rapidă a noii sale linii de dispozitive purtabile.