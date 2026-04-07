Meta pregăteşte lansarea noilor modele de AI

După ce a recrutat mai mulţi specialişti în inteligenţă artificială cu mari sume de bani, Meta ar fi gata să lanseze primele versiuni ale modelelor de AI, conform surselor citate de Axios.

Noile modele de AI ale gigantului american ar trebui să reprezinte un prim răspuns capabil la soluţiile de inteligenţă artificială de top de la Anthropic, Google şi OpenAI.

Cele mai puternice versiuni ale noilor modele vor fi închise, dar vor exista şi versiuni open-source ale acestora, deşi mai limitate din acest punct de vedere decât erau vechile modele Llama.

Specialiştii nu se aşteaptă ca primele modele Meta de după angajarea lui Alexandr Wang să fie chiar la nivelul concurenţei, mai ales în contextul în care atât OpenAI, cât şi Anthropic se pregătesc să lanseze versiuni noi.

Actualul şef al divizie de inteligenţă artificială de la Meta, Alexandr Wang, a ajuns în această poziţie după ce Meta a angajat întreaga echipă a startupului Scale AI.

Meta a decis să cheltuie mari sume de bani pentru a-i angaja pe Wang şi alţi specialişti, după ce a constatat că vechile modele Llama nu se puteau compara cu produsele rivale.

În continuare, Meta plănuieşte să profite de numărul mare de utilizatori ai platformele sociale pe care le deţine pentru a livra soluţiile de AI pe care urmează să le lanseze.