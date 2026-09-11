Metrorex avertizează că intervalele de circulație a trenurilor de metrou pot crește

Intervalele de circulație a trenurilor de metrou pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, lucru resimțit deja odată cu începerea școlii, în urma diferitelor situații care intervin, precum supraaglomerare, defecțiuni, situații medicale sau alte situații independente de Metrorex, arată compania, într-un comunicat transmis joi.

‘Pentru asigurarea mobilității călătorilor pe Magistrala 2 și pentru menținerea intervalelor de circulație prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulație trenuri de tip Bombardier în locul trenurilor CAF, aflate în această perioadă la revizie. Menționăm că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate din motive clare ce țin de siguranța și standardele de operare impuse de fabricant și autoritățile din domeniu. Metrorex depune toate eforturile necesare pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare conform graficelor de circulație aprobate, în condiții de siguranță, regularitate și confort. Cu toate acestea, ca urmare a diferitelor situații care intervin în circulația trenurilor, supraaglomerare, defecțiuni, situații medicale sau alte situații independente de Metrorex, intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, lucru resimțit deja odată cu începerea școlii’, susține Metrorex.

Potrivit companiei, având în vedere că modificările sunt dinamice și adaptate cât mai mult nevoilor de călătorie, intervalul de succedare a

trenurilor se modifică de la caz la caz.

Metrorex susține că monitorizează situația permanent pentru a dispune măsurile necesare în vederea optimizării capacității de transport cu reducerea intervalelor de succedare a trenurilor.