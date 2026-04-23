Ministrul Finanţelor anunţă deficit de 1% în primul trimestru din 2026

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi, deficit de 1% în primul trimestru din 2026, jumătate faţă de perioada similară din 2025. Deficitul a scăzut la 22 de miliarde de lei, faţă de aproximativ 44 de miliarde în 2025.

”Deficit 1% în T1 2026. Am redus la jumătate deficitul faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele 3 luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 22 de miliarde de lei, faţă de aproximativ 44 de miliarde în aceeaşi perioadă din 2025. Ca pondere în economie, aceasta înseamnă o reducere de la 2,3% din PIB la 1%”, anunţă, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, statul cheltuie mai responsabil: ”Am redus diferenţa dintre ce încasează şi ce cheltuie. Acest lucru înseamnă puţine împrumuturi şi, implicit, mai puţină presiune pe taxe în viitor”.

Nazare anunţă, de asemenea, că a fost întărită încrederea investitorilor şi a pieţelor externe.

”Aceste evoluţii nu sunt întâmplătoare. Alături de premierul Ilie Bolojan am pus în aplicare un program de consolidare bugetară care produce rezultate concrete. Am demonstrat că angajamentele României nu sunt doar promisiuni, ci fapte.

Este o performanţă cu atât mai importantă în contextul în care România a pornit cu un deficit de 9,3% din PIB în 2024, pe care ne-am angajat să îl reducem sub 3% până în 2030. Faptul că deja vedem ajustări semnificative arată că direcţia este corectă şi credibilă”, a mai declarat ministrul liberal al Finanţelor.

Acesta precizează că astfel de rezultate se obţin cu stabilitate.

”Instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcţie transmit un semnal negativ pieţelor şi investitorilor, care ne afectează pe toţi. România a câştigat un capital semnificativ de încredere în doar 10 luni – este esenţial să nu o pierdem”, avertizează Nazare.

Acesta reaminteşte ţinta pentru finalul anului: un deficit de 6,2% din PIB: ”Prioritatea trebuie să rămână dezvoltarea ţării, echilibrul şi managementul responsabil al banilor publici”.