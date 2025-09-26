Ministrul Muncii: 530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București

Peste 500 de persoane au fost găsite lucrând fără contracte de muncă la o firmă de curierat din București însă amenda de 200.000 de lei, prevăzută de legislația actuală, este mult prea mică pentru a descuraja abuzurile, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.

‘530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situație gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că așa prevede legislația actuală. Este mult prea puțin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru munca la negru. Mai mult, am discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală. Iată că discuția a fost confirmată de realitate’, a scris Petre Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Mihai Uca, inspector general de stat adjunct la Inspecția Muncii, a subliniat că cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios iar mai grav este că sute de oameni rămân astfel fără protecție socială.

‘Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurența loială și, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecție socială. Inspecția Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja și sancționa cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată’, a declarat Mihai Uca, într-un comunicat al instituției.

Această operațiune face parte din strategia națională a Inspecției Muncii de combatere a muncii nedeclarate, fenomen care aduce prejudicii majore atât bugetului de stat, cât și drepturilor sociale ale angajaților, precizează instituția.