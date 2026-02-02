Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
MIPE: Aproape 18 milioane lei acordate în 2025 pentru sprijinul mamelor cu nou-născuți

Plăți în valoare totală de aproape 18 milioane de lei au fost efectuate în anul 2025 pentru măsura de sprijin destinată mamelor cu nou-născuți defavorizate, potrivit datelor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la solicitarea AGERPRES.

‘Măsura de sprijin destinată cuplurilor mamă-nou-născut defavorizate, acordată sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, a presupus efectuarea a opt alimentări pe parcursul anului 2025, pe baza listelor comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Valoarea totală a plăților realizate în anul 2025 pentru această măsură este de 17.928.000 lei’, precizează ministerul.

Proiectul are ca obiectiv reducerea riscului de abandon al nou-născuților proveniți din familii defavorizate și creșterea calității vieții acestora, prin acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic. Valoarea totală a proiectului este de 119,38 milioane lei, din care 107,3 milioane lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 44 de luni, până la 30 iunie 2028.

