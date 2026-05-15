România renegociază final PNRR pentru a încasa integral cele 4,9 miliarde euro din granturi

România a început renegocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât să poată încasa integral cele 4,9 miliarde de euro rămase pe componenta de granturi, prin prioritizarea proiectelor finalizate sau aflate într-un stadiu avansat de implementare, a declarat, joi, Dragoș Pîslaru, după ședința de Guvern.



Potrivit acestuia, România a transmis Comisiei Europene un prim draft privind modificările PNRR, negocierile urmând să fie finalizate până la 31 mai.

‘Al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc este despre informările pe care le-am avut în Guvern astăzi (joi, n.r.) privind PNRR. Prima informare este despre modul în care se închide PNRR. Comisia Europeană a produs un ghid pe care l-a distribuit statelor membre pe data de 5 mai. Am informat miniștrii, în Guvern, despre aceste măsuri finale. Am menționat că intrăm într-un proces de renegociere finală a PNRR, pe care l-am demarat de câteva săptămâni, astfel încât să avem siguranța că, pentru cele 4,9 miliarde de euro pe grant pe care le mai avem de încasat, avem proiectele de investiții finalizate și putem încasa integral banii aferenți acestora. Asta va presupune niște mișcări din zona de împrumut în zona de granturi, așa cum au fost făcute și în vară la o scară mult mai mare. De data aceasta va fi o măsură mai chirurgicală prin care ne asigurăm că toate proiectele care sunt finalizate sau care sunt aproape gata, pentru care avem certitudini, ne vor permite să putem acoperi suma de granturi. Data-limită pentru aceste negocieri este 31 mai, deci avem două săptămâni pentru a negocia cu Comisia Europeană aceste aspecte. Ieri seara, târziu, conform înțelegerii avute cu Comisia Europeană, am trimis un prim draft privind aceste modificări, urmând ca săptămâna viitoare să le explicăm și să le negociem’, a menționat Dragoș Pîslaru.

El și-a exprimat încrederea că România are suficiente proiecte pentru a accesa integral fondurile nerambursabile.

‘Pe data de 22 mai cred că va avea loc o întâlnire fizică la Bruxelles și apoi, timpul rămas până pe 31 mai, va fi tocmai bun pentru a ajunge la o versiune finală pe partea de investiții. Discut cu o încredere destul de mare de faptul că avem proiecte care ne sunt suficiente ca să putem accesa toată partea de fonduri nerambursabile’, a adăugat demnitarul.

Acesta s-a arătat încrezător, de asemenea, că va putea fi atrasă și o mare parte din suma legată de împrumuturi, toate proiectele fiind deja prinse în buget.

‘Pe partea legată de împrumuturi, lucrurile în acest moment sunt de așa natură încât și aici suntem încrezători că partea cea mai mare din sumă o putem trage. La împrumuturi este un lucru foarte clar: toate proiectele sunt deja cuprinse în buget. În cel mai rău caz, dacă s-ar pierde vreo sumă din partea de împrumuturi, ar fi vorba doar de diferența de dobândă între PNRR și împrumuturile cu care se împrumută acum Ministerul de Finanțe, dar asumpția de la care plecăm, și avem aici niște scenarii puse pe masă, este că nici pe partea de împrumuturi nu pierdem bani. Și asta este ce am transmis Comisiei Europene și este poziția noastră de negociere’, a afirmat Pîslaru.

Ministrul a subliniat însă că pentru a putea fi încasați banii de investiții trebuie făcute anumite reforme și în acest sens sunt nouă acte normative la nivel de lege care vor trebui adoptate în Parlament.

‘Pe partea de reforme este foarte important de menționat că am început de mult identificare reformelor cheie și a priorităților legislative și în toată această perioadă, în ciuda turbulențelor politice, Guvernul a acționat pentru pregătirea și o accelerare a acestor proiecte. Avem nouă acte normative la nivel de lege pe care cumva trebuie să le adoptăm în Parlament. În acest moment vă spun că trei sunt gata. E vorba de acele terenuri pentru investiții, e vorba de Legea consolidată privind integritatea de la ANI, e vorba de Legea privind digitalizarea în domeniul cercetării. Sunt gata, sunt în Parlament sau sunt gata să meargă în Parlament. Încă una este deja în Parlament, Codul urbanistic, deci patru practic sunt gata. La reforma ANAF, pe structura de stimulare cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF suntem în așteptarea unui feedback de la Comisie, deci și aceasta este gata, a 5-a’, a explicat Dragoș Pîslaru.

El a adăugat că ‘celălalt lot’ de legislație – Legea salarizării unitare, Legea apelor, decarbonizarea, Codul administrativ – este în acest moment în pregătire și în discuții cu Comisia Europeană, în timp ce alte două acte normative, separate de cele nouă, respectiv Strategia de biodiversitate și implementarea vămii electronice, ar putea fi ‘rezolvate’ la nivelul Guvernului, deoarece nu necesită acte la nivel de lege.