MIPE: Peste 310 milioane lei încărcate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2025-2026

Tichetele sociale pe suport electronic, destinate sprijinului educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat, au fost încărcate cu 310,2 milioane de lei pentru anul școlar 2025-2026, potrivit datelor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la solicitarea AGERPRES.

‘Măsura de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, destinată preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, reglementată de OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare, a inclus plăți aferente atât anului școlar 2024-2025, cât și anului școlar 2025-2026. Pentru anul școlar 2024-2025 a fost încărcată suma de 57.464.000 lei, corespunzătoare unui număr de 114.928 beneficiari, iar pentru anul școlar 2025-2026 a fost încărcată suma de 310.206.000 lei, aferentă unui număr de 620.412 beneficiari’, precizează ministerul.

Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, și continuă măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020.

