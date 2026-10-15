Miruță: Dimensiunea problemei din Marea Neagră este una regională; 6 incidente de securitate în ultimele 24 de ore

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat joi, în urma incidentelor de securitate din ultimele 24 de ore petrecute în zona Mării Negre, că România a făcut pași ‘imenși’ față de situația din trecut atât în pregătirea militarilor, cât și în tehnologia pe care aceștia o utilizează, însă dimensiunea problemei din Marea Neagră este una regională, nu doar națională.

‘Dinamica mare de incidente care încalcă regulile dreptului internațional la Marea Neagră. În ultimele 24 de ore, 3 incidente la nivelul mării și alte 3 incidente separate în spațiul aerian național. La nivelul mării: nava Sea Destiny a raportat o explozie vizibilă în zona ei de vizibilitate, fără a fi fost afectată; nava Yara J a raportat o explozie la castelul navei, în apele teritoriale; tancul chimic Wide Trader, cu destinația Republica Moldova, a fost atacat cu drone în afara apelor teritoriale – persoane dispărute la bord. În spațiul aerian românesc: drona intrată pentru scurt timp (7 minute) în spațiul aerian românesc, la 35 km travers de Sf. Gheorghe, cu 2 avioane de vânătoare ridicate preventiv; altă dronă care a evoluat în spațiul aerian național timp de 6 minute, la 22 km est de Sulina; drona intrată în spațiul aerian național pentru 9 minute, la 5 km sud-est de Sulina’, a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, în proximitatea spațiului aerian românesc au fost, de asemenea, monitorizate o serie de drone, pentru care au fost luate măsuri preventive.

‘La nivelul MApN, am pornit în acest an cel mai amplu program de înzestrare cu producție locală al Armatei Române (Skynex, Skyranger, radare de joasă altitudine, nave de patrulare, elicoptere de misiune, sistem mobil de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, rachete sol aer cu bătaie medie, sistem de apărare aeriană foarte apropiată cu capabilități C-UAS și C-RAM, sistem mini-UAS, lovituri calibru 35mm head). Tehnologie de ultimă generație, la care până de curând ne uitam doar în pliante. România a făcut pași imenși față de situația din trecut, atât în pregătirea militarilor, cât și în tehnologia pe care aceștia să o utilizeze, însă dimensiunea problemei din Marea Neagră este una regională, nu doar națională’, a subliniat Miruță.

El a punctat că Armata Română își respectă toate obligațiile pentru a apăra România, chiar cu ce are la dispoziție, însă România nu este o țară aflată în război.

‘La nivel militar, România a făcut și continuă să facă toate demersurile necesare pentru ca incidentele din Marea Neagră să primească o importanță regională, multinațională, așa cum este și adevăratul context’, a precizat Radu Miruță.