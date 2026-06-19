Miruță: La Portul Constanța, situația de securitate este gravă; am cerut un plan care să fie implementat de urgență

Situația de securitate la Portul Constanța este gravă, astfel că am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență, măcar pentru cele trei puncte critice care se află la intrarea dinspre mare, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță.

‘La Portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în trei luni, măcar pentru cele trei puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper, totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință’, a afirmat Miruță, într-o conferință de presă.

În plus, ministrul interimar a cerut ca la sistemul de monitorizare din Portul Constanța să aibă acces atât Serviciul Român de Informații (SRI), cât și Ministerul Apărării, pentru că astfel ‘scad șansele ca cei care vor să închidă ochii să o și facă’.

‘La sistemul de monitorizare din Portul Constanța, care acum este deficitar și pentru care am cerut măcar pentru punctele critice un plan în 15 zile și implementarea lui în trei luni, la acest sistem care va fi implementat de urgență să existe acces nu doar din partea celor de la Portul Constanța, ci și accesul oficial al celor de la Serviciul Român de Informații și de la Ministerul Apărării. Când se uită mai mulți ochi într-un sistem unde unii ar vrea să nu existe niște informații, principial scad șansele ca cei care vor să închidă ochii să o și facă’, a susținut el.

În altă ordine de idei, Radu Miruță a dorit să vadă și care este situația ‘cu trecerea peste limita admisă pe autostrada care pleacă de la port pe autostrada A2’, într-o lună identificând 15.000 de cazuri doar pe un sens.

‘Am verificat care este situația, că e un lanț, portul este poarta de intrare, de acolo se pleacă cu camioane, de acolo se pleacă de multe ori pe sub radarul ANAF. Am verificat personal, cerând date de acces în sistem, care este situația cu trecerea peste limita admisă pe autostrada care pleacă de la port pe autostrada A2, că în port este primul popas, după care al doilea popas este în București și din București se duce lanțul spre diverse puncte din țară. Deci, segmentul de la Portul Constanța până în București, rutier fiind autostrada A2, am avut curiozitatea să verific măcar la greutate cum stau lucrurile și într-o lună de zile au fost 15.000 de treceri peste limita legală doar pe un sens. Și atunci am cerut să existe un protocol între CNAIR, ISCTR și ANAF, astfel încât toate aceste instituții să aibă acces la acest sistem electronic care măsoară în timp real depășirea greutății’, a adăugat șeful de la Transporturi.