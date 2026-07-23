Miruță: Consiliul de Administrație al TAROM a constatat că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale

Directorul TAROM nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței, astfel că a fost decisă revocarea lui din funcție și numirea unui nou director general provizoriu, a notat, miercuri, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.

‘TAROM. Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut și am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici. Consiliul de Administrație a constatat astăzi că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcție’, a scris Miruță.

Acesta susține că ‘de luni de zile, conducerea executivă a companiei, pusă de PSD, îmi cere să aprob, în calitate de acționar, un buget construit pe cifre pe care ea însăși le știe nereale’.

‘Un grad de încărcare a avioanelor de 79%, când realitatea primelor luni din 2026 arată că, pentru lunile rămase, avioanele ar trebui să fie mai pline decât permite capacitatea, în condițiile în care astăzi gradul de încărcare este de doar 65%. Un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, când compania plătește în prezent în jur de 1.500 de dolari. Cu alte cuvinte: venituri umflate și cheltuieli micșorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă. Nu am semnat așa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, așa cum sunt ele astăzi. Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale. Mai mult, am încercat un dialog deschis pentru a explica de ce un buget nerealist nu poate fi acceptat, dar directorul nu s-a deranjat sa participe la aceste discuții’, a susținut ministrul interimar.

Radu Miruță atrage atenția că un buget fals nu salvează o companie, ci o adoarme.

‘Iar TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr: pierderi operaționale de milioane de euro în primele luni, datorii restante, o presiune uriașă generată de costul combustibilului și de întârzierile la livrarea avioanelor noi. Acestea sunt faptele. Le poți gestiona doar dacă le pui pe masă, nu dacă le ascunzi într-un tabel frumos’, a transmis el.

Potrivit ministrului interimar, Consiliul de Administrație a numit un nou director general provizoriu, dintre angajații TAROM, respectiv pe Cristian Anghel, directorul de Operațiuni la sol, și, tot miercuri, a demarat procedura de selecție competitivă, în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit, miercuri, pe Cristian Anghel în funcția de director general interimar al companiei, după ce l-a revocat din funcție pe Bogdan Costaș.

Potrivit unui comunicat al companiei, această numire s-a produs pe fundalul contextului de încredere acordat tinerei generații de manageri formată în cadrul companiei.

‘Consiliul de Administrație al TAROM a luat în calcul stabilitatea și profesionalismul necesar companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizați și transmiterea sa spre aprobarea acționarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung’, a declarat președintele Consiliului de Administrație al TAROM, Dan Idolu, citat în comunicat.

Cristian Anghel, licențiat în Drept, cu specializări postuniversitare în Management și leadership și Managementul activităților antifraudă face parte din tânăra generație de manageri, cu expertiză academică și practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM în 2017, conform sursei citate.

Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcția de Director Operațiuni Sol.

Mandatul lui Cristian Anghel debutează efectiv din data de 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaș.