Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului

Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanțelor, iar bursele de merit și cele tehnologice se acordă în perioada cursurilor școlare și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale, așa cum se plătesc și în prezent, a stabilit Guvernul.

Potrivit unui comunicat al Executivului, cuantumurile și condițiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată, vineri, prin hotărâre de guvern.

Astfel, în anul școlar 2026-2027, elevii înscriși la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu pot beneficia de următoarele burse: ‘bursa de merit, în cuantum de 450 lei/lună, destinată elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

bursa socială, în cuantum de 300 lei/lună, destinată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual; bursa tehnologică, în cuantum de 300 lei/lună, destinată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual; bursa pentru mame minore, în cuantum de 700 lei/lună, destinată elevelor reintegrate într-o unitate de învățământ, după naștere’.

‘Elevele care beneficiază de bursa pentru mame minore pot primi acest sprijin și după împlinirea vârstei de 18 ani, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Menținerea și clarificarea sistemului de burse vizează atât recompensarea performanței școlare, cât și sprijinirea elevilor din medii dezavantajate, în vederea participării la educație și prevenirii abandonului școlar. Totodată, bursa tehnologică are rolul de a stimula participarea la învățământul profesional și dual și de a susține formarea competențelor necesare integrării viitoare pe piața muncii’, se precizează în comunicat.

De asemenea, pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se acordă următoarele tipuri de burse: burse sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul primar, gimnazial și liceal, dacă sunt școlarizați fără taxe; burse tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul profesional, inclusiv dual, în condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Conform hotărârii, beneficiază de sprijin și elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar aflate în structura și/sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, în condițiile finanțării prevăzute de lege.

‘Potrivit metodologiei-cadru, elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse acordate în baza unor contracte încheiate cu operatori economici sau cu alte persoane juridice ori fizice, precum și de burse acordate de autoritățile administrației publice locale sau județene. Aceste forme de sprijin pot fi cumulate cu bursele finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii. Măsurile urmăresc susținerea performanței școlare, sprijinirea elevilor aflați în situații socio-economice vulnerabile, prevenirea abandonului școlar și stimularea participării elevilor la învățământul profesional și dual’, se evidențiază în comunicat.

Cadrul legislativ fundamental referitor la acordarea burselor este reprezentat de articolul 108 indice 1 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, începând cu 1 septembrie 2025, conform prevederilor articolului LV din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.