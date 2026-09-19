Nazare: BID are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la fondul RoBOOST

Banca de Investiții și Dezvoltare a României (BID) are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la RoBOOST, noul fond de fonduri destinat finanțării startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în diferite etape de creștere, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta participă la reuniunea informală ECOFIN de la Dublin, alături de miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Uniunea Europeană.

‘Chiar în primele ore ale reuniunii am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu Nadia Calvino, președintele Băncii Europene de Investiții, cu care am discutat despre RoBOOST, noul fond de fonduri dedicat companiilor românești. RoBOOST este un mecanism prin care capitalul public poate contribui la atragerea și mobilizarea capitalului privat și instituțional, prin fonduri de private equity și venture capital, pentru finanțarea startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în diferite etape de creștere. BID – Banca de Investiții și Dezvoltare a României are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la acest mecanism’, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Pe agenda reuniunii se află teme legate de inovarea financiară, mobilizarea capitalului și impactul inteligenței artificiale asupra economiei.

‘Este foarte important să participăm activ la toate aceste discuții, să susținem interesele țării și să construim alianțe înainte ca direcțiile europene să fie deja stabilite. Prezența la masa negocierilor înseamnă să putem pune pe agendă prioritățile României și să contribuim la deciziile care vor modela economia europeană. În perioada următoare avem nevoie de o Românie tot mai prezentă și mai bine conectată la aceste dezbateri – nu doar pentru a urmări deciziile europene, ci pentru a contribui activ la construirea lor’, a afirmat ministrul interimar al Finanțelor.

Potrivit unui comunicat al MF, transmis AGERPRES, Alexandru Nazare, participă, în perioada 18-19 septembrie 2026, la Reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare ai UE (ECOFIN) și a guvernatorilor băncilor centrale organizată la Dublin, de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, conform unui comunicat de presă al MF.

Discuțiile vor aborda teme economice și financiare, în contextul transformărilor tehnologice și al evoluțiilor de pe piețele financiare.

În data de 19 septembrie 2026, miniștrii de Finanțe din UE vor avea un schimb de opinii despre impactul pe care inteligența artificială îl are asupra economiei europene și societăților, având ca punct de plecare prezentarea susținută de directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva. Această sesiune va include mai multe discuții tematice care vor avea loc pe grupuri de lucru, fiind urmate de un dialog mai larg cu toți participanții.

În marja reuniunii ECOFIN informal, ministrul interimar de Finanțe va avea o întâlnire bilaterală cu omologul sau francez, Roland Lescure, pentru a discuta teme de interes comun de pe agenda europeană și despre situația economică a celor două țări. Franța susține activ la nivel european accelerarea Uniunii Economiilor și Investițiilor, aprofundarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat pentru finanțarea companiilor și a investițiilor, dosare importante și pentru România.

Discuțiile vor viza modul în care cele două state pot coopera mai strâns pe agenda de competitivitate a UE, precum și pe tema consolidării finanțelor publice, într-un context în care atât România, cât și Franța urmăresc reducerea dezechilibrelor fără a afecta investițiile și perspectivele de creștere economică.