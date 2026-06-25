Nazare: România nu merită să piardă miliarde de euro din finanțări și fonduri; românii au nevoie ca de aer de acești bani

România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, așa cum risca în vara anului trecut, iar românii, în ciuda învrăjbirii alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de acești bani și de acest loc în lume, a scris, miercuri, pe pagina sa de socializare, ministrul interimar Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘În două săptămâni, România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch și Moody’s, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou – după ce cu greu am reușit vara trecută – că nu merităm să ajungem în Junk. Că România nu este o țară de periferie ci, din contră, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa și într-un dialog strategic cu SUA și cu alte mari economii ale lumii. Că România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, așa cum risca în vara anului trecut și că românii, în ciuda învrăjbirii alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de acești bani și de acest loc în lume’, a subliniat Nazare.

Potrivit ministrului, la ora actuală, ‘nu avem doar o criză politică’, ci și ‘o serie de probleme grave’.

Oficialul punctează ‘o notă de plată moștenită din ultimii ani’, pe care continuăm să o mai plătim o vreme, apoi nesiguranța socială și totala neîncredere unii în alții (unde suntem, cum ne privim în oglindă și în ce ne mai regăsim?) și nesiguranța sanitară – cum ne îngrijim, cum are grijă sistemul de sănătatea noastră; vom ajunge să trăim cândva o viață lungă și fără griji în România.

De asemenea, Nazare vorbește despre ‘dezrădăcinarea de țară și de oamenii ei (pentru cei plecați)’, dar și ‘o dezrădăcinare de valori’. ‘Mai știm să distingem bine de rău, mai știm să apreciem și fapte concrete sau doar like-uri pe Facebook sau video-uri pe TikTok? Mai mult decât atât: sunt suficiente like-urile din online sau trebuie să punem și ceva concret pe farfurie, pentru a ne hrăni și a dezvolta România cu adevărat?’, se întreabă demnitarul.

În opinia oficialului, în timp ce dezbaterea alunecă pe o pantă sau pe alta, alimentată continuu în spațiul public, se întâmplă un fenomen extrem de grav și periculos: alimentarea lipsei de încredere unii în alții. Rezultă o societate întreagă slăbită, obosită, saturată.

‘Care e costul real pe care îl plătim toți și unde ne îndreptăm astfel? Economic, instabilitatea, lipsa de garanții de încredere și alimentarea permanentă a instabilității se traduc direct în costuri mai mari de finanțare, în volatilitate și în reducerea capacității de planificare. În faptul că, oricât ar promite electoral unii sau alții, România nu va putea să garanteze prea curând o educație mai bună tinerilor săi, o viață mai bună cu venituri mai mari cetățenilor și nicidecum venituri decente pentru pensii. O societate care nu mai are încredere în ea însăși este o societate vulnerabilă și transmite semnale de alarmă în extern – iar acest lucru se vede imediat în economie, în investiții și în respectul celorlalți’, este de părere Alexandru Nazare.

Acesta menționează, totodată, că toate problemele se mai traduc și în fragmentare, în dificultatea de a construi consens – de a dialoga matur și a găsi soluții rezonabile pe reforme esențiale și în slăbirea mecanismelor de cooperare publică – esențiale de altfel pentru a putea moderniza statul, atrage investiții, păstra banii europeni și oferi generațiilor viitoare o șansă reală de viață mai bună.

‘La fel cum am plătit deficitul și datoria publică în ultimii ani, pentru că am urmărit prea mult timp show-ul televizat pe diverse subiecte, în timp ce adevăratele priorități nu au ajuns pe agenda publică. Problemele urgente ale României sunt menținerea ratingului de țară, securizarea a cât se poate de mult din sumele rămase din PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OECD și un plan serios de aderare la zona EURO. Cum menținem ce am obținut cu greu în ultimul an, cum facem România demnă de respect în lume și cum oferim oamenilor o viață mai bună’, susține ministrul.

Nazare consideră că destinația finală nu este marginalizarea, izolarea dialogului în tabere offline sau online sau pierderea credibilității, ci stabilitatea, încrederea și un loc asigurat pentru România în nucleul economic și strategic al Europei.