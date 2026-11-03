Nazare: România trebuie să se îndrepte spre un deficit bugetar de 5% din PIB în 2027

România trebuie să se îndrepte spre un deficit bugetar de 5% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2027, însă o țintă exactă nu a fost încă stabilită, aceasta urmând să fie discutată după introducerea datelor necesare elaborării bugetului pentru anul viitor, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Nu avem încă o discuție pe o țintă certă în 2027 și nu poți avea discuții pe ținte certe până când nu ai bugetul în rețea. Este un jalon. Este o țintă. Ținem cont de această țintă, de la aceea plecăm și construim bugetul. Ne raportăm la țintă și discutăm. Agențiile de rating iau în calcul această traiectorie pe care noi am setat-o deja. În mod cert trebuie să mergem spre 5%’, a afirmat Nazare, la dezbaterea organizată cu ocazia lansării celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP.

Ministrul a explicat că stabilirea țintei de deficit va urma un proces similar celui din acest an.

‘Cum a fost discuția de la începutul anului acesta. Am zis că mergem spre 6%. Nu am zis ținta, decât când am avut toate discuțiile încheiate, a fost 6,2%. Deci vom porni aceste discuții cu datele deja introduse în rețea. Și de aceea mi-e foarte greu să vorbesc și am încercat să evit, tocmai pentru că vreau să discutăm de lucruri credibile, nu vreau să fac angajamente fără să avem datele introduse’, a precizat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, datele transmise de ministere vor sta la baza proiecției bugetare pentru anul viitor.

‘Fiecare ministru are planuri, are proiecte, vrea să le facă. Le prezintă, le introduce în rețea, ni le prezintă nouă. Toate aceste lucruri se cumulează. După ce se cumulează și facem proiecția pe anul viitor, știm unde, cum, ce spații mai avem și ce opțiuni avem. Și acele opțiuni noi, ca integrator, în calitate de integrator, Ministerul de Finanțe le pune pe masa Guvernului, le discutăm transparent cu toți colegii, le discutăm cu primul ministru și vedem ce decizii luăm în acel moment’, a adăugat Alexandru Nazare.

Referindu-se la rectificarea bugetară, ministrul a precizat că ajustarea veniturilor nu a vizat veniturile fiscale, ci sumele aferente proiectelor finanțate din fonduri europene care nu au fost executate conform planificării.

‘Reducerea respectivă de venituri nu se referă la veniturile fiscale. Planul este îndeplinit în totalitate. Se referă la venituri pe proiecte cu fonduri europene, care au fost planificate și nu au fost executate. Și ca atare la execuție, am ajustat. Veniturile fiscale sunt per total intacte. Unele au mers mai bine, altele au mers mai rău, dar planul a fost îndeplinit și nu e puțin lucru în condițiile actuale, după 14 luni de scădere a consumului, să reușim să facem planul’, a explicat ministrul Finanțelor.