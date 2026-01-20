Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6%

Ținta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, a anunțat, marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă.

‘În privința țintei de deficit, așa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuție și pe parcursul elaborării bugetului și după ce continuăm și închidem toate discuțiile, cu ordonatorii, dar și cu comisia, vom avea o țintă de deficit finală, dar ea va fi în liniile anunțate anterior’, a precizat Nazare.

Ministrul Finanțelor a afirmat că pentru 2026 proiecția de creștere este în jur de 1% pentru 2026, iar PIB-ul prognozat de 2.045 de miliarde de lei.

‘Este esențial ca acest buget să prioritizeze aceste capitole extrem de importante și pentru acest lucru proiectăm, numai în zona de PNRR, vorbim de 10,7 miliarde de euro, dintre car e 7,2 miliarde de euro grant și 3,5 miliarde de euro împrumuturi. (…) Pe lângă aceste 10 miliarde de euro din PNRR, proiectăm 5 miliarde de euro cheltuială a ministerelor pentru fonduri de coeziune, aproximativ 25 de miliarde de lei, la care se adaugă încă 5 miliarde de euro care sunt fonduri europene destinate agriculturii. Deci discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiții, peste 100 de miliarde de lei în investiții în bugetul anului 2026, bani extrem de importanți pentru relansarea economică, ceea ce ne dorim pentru 2026. Proiecția de creștere este în jur de 1% pentru 2026, PIB-ul prognozat este în jur de 2.045 de miliarde (de lei n.r.)’, a adăugat ministrul Finanțelor.

De asemenea, Nazare a menționat că în 2026 nu este luată în calcul majorarea cotei standard de TVA, nu se are în vedere majorarea cotei de TVA din HoReCa și nu sunt luate în calcul măsuri care nu sunt în vigoare.